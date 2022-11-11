Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Почему производство электрокаров невозможно без России РБК и Норникель, 01:15
МВД объявило в розыск облившую краской здание Генпрокуратуры активистку Общество, 01:09
Nord Stream AG разрешили обследовать «Северные потоки» в водах Дании Бизнес, 01:09
Губернатор ответил родственникам отправленных под Сватово мобилизованных Политика, 00:40
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
В «Авито» назвали мегаполисы, где в октябре снизились цены на жилье Недвижимость, 00:01
Музыка и развлечения на YouTube интересовали россиян больше политики Технологии и медиа, 00:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ЦБ описали альтернативную систему для платежей за рубежом Финансы, 10 ноя, 23:58
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 10 ноя, 23:46
В России заработала возможность показывать ГИБДД электронные права Авто, 10 ноя, 23:38
Нетаньяху заявил о планах расширять мирные договоры с арабскими странами Политика, 10 ноя, 23:36
Зеленский заявил об открытой двери к переговорам с «другой Россией» Политика, 10 ноя, 23:23
Госдеп исключил общение Блинкена и Лаврова на саммите G20 Политика, 10 ноя, 23:21
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 10 ноя, 23:12
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор ответил родственникам отправленных под Сватово мобилизованных

Владимирский губернатор ответил на жалобу родных мобилизованных на отсутствие снаряжения
Губернатор заявил, что владимирские власти встретились с родными мобилизованных, жаловавшихся на отсутствие экипировки и подготовки бойцов. Военнослужащие «живы, здоровы, находятся в расположении российских частей», сказал он
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что после сообщений о военнослужащих 346 мотострелкового полка, которых, по словам их родственников, «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово», проведена проверка. Сообщение передала РБК его пресс-служба.

Сватово расположено в 50 км от Северодонецка и примерно 150 км от Луганска. Российские военные сообщили о взятии города под контроль 2 марта.

Накануне телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение жителей Владимирской области на имя президента, в котором те заявили, что их мобилизованных родственников отправили на линию фронта без необходимой подготовки, снаряжения, питания и теплой одежды. Где они находятся сейчас, родственники не знают.

«Из разных источников, в том числе от самих бойцов и их родных, знаем, что несколько человек покинули занятые позиции. Близкие беспокоятся. Утром коллеги встретились с мамами, женами, ответили на их вопросы», — написал Авдеев.

Со слов губернатора, все военнослужащие, покинувшие позиции, «живы, здоровы, находятся в расположении российских частей». «Оба наших полка, участвующих в СВО, действуют в штатном порядке, командиры на связи со всеми подразделениями, у бойцов есть и оружие, и припасы», — заверил Авдеев, добавив, что бойцам поступает помощь от Владимирской области.

На обращение также ответил военком региона Юрий Гусаров. По его словам, боеготовность воинских частей проверяли, в них есть все необходимое — оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание, а видео «снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположения воинской части».

Читайте на РБК Pro
Как мобилизация изменила расклад сил на Wildberries. Рейтинг продавцов
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Сила камбалы: как худеть прямо за компьютером без фитнеса и диет
Восемь эффективных способов добавить в жизнь физическую активность

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. По словам президента Владимира Путина, сейчас в зоне проведения военной операции на Украине находятся в общей сложности около 80 тыс. мобилизованных, около 50 тыс. из них — в боевых подразделениях. Всего, по словам Путина, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Александр Авдеев Владимирская область частичная мобилизация ЛНР
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти заявили, что решили проблему с дровами для мобилизованных в Казани
Политика
Глава Чувашии связал протесты мобилизованных с недостатком информации
Политика
Суровикин заявил о выросших возможностях войск за счет мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter