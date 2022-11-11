Губернатор ответил родственникам отправленных под Сватово мобилизованных

Губернатор заявил, что владимирские власти встретились с родными мобилизованных, жаловавшихся на отсутствие экипировки и подготовки бойцов. Военнослужащие «живы, здоровы, находятся в расположении российских частей», сказал он

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Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что после сообщений о военнослужащих 346 мотострелкового полка, которых, по словам их родственников, «без должной экипировки и обучения отправили на фронт под Сватово», проведена проверка. Сообщение передала РБК его пресс-служба.

Сватово расположено в 50 км от Северодонецка и примерно 150 км от Луганска. Российские военные сообщили о взятии города под контроль 2 марта.

Накануне телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал обращение жителей Владимирской области на имя президента, в котором те заявили, что их мобилизованных родственников отправили на линию фронта без необходимой подготовки, снаряжения, питания и теплой одежды. Где они находятся сейчас, родственники не знают.

«Из разных источников, в том числе от самих бойцов и их родных, знаем, что несколько человек покинули занятые позиции. Близкие беспокоятся. Утром коллеги встретились с мамами, женами, ответили на их вопросы», — написал Авдеев.

Со слов губернатора, все военнослужащие, покинувшие позиции, «живы, здоровы, находятся в расположении российских частей». «Оба наших полка, участвующих в СВО, действуют в штатном порядке, командиры на связи со всеми подразделениями, у бойцов есть и оружие, и припасы», — заверил Авдеев, добавив, что бойцам поступает помощь от Владимирской области.

На обращение также ответил военком региона Юрий Гусаров. По его словам, боеготовность воинских частей проверяли, в них есть все необходимое — оружие, бронежилеты, одежда, вода, горячее питание, а видео «снято, судя по всему, гражданами, покинувшими позицию и находящимися вне расположения воинской части».

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что задание по призыву выполнено и военкоматы продолжат набор за счет добровольцев и контрактников. По словам президента Владимира Путина, сейчас в зоне проведения военной операции на Украине находятся в общей сложности около 80 тыс. мобилизованных, около 50 тыс. из них — в боевых подразделениях. Всего, по словам Путина, в России мобилизованы 318 тыс. человек, включая добровольцев.