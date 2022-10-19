Сальдо сообщил об ударах ВСУ по шлюзам Каховской ГЭС

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ВС Украины продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территории Херсонской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо отметил, что при разрушении шлюзов вода поднимется где-то на 1 м — максимум 1,5 м.

Ранее 19 октября власти региона начали сброс воды на Каховской ГЭС из-за опасений, что ее шлюзы будут повреждены и населенным пунктам будет грозить подтопление.

Сальдо отмечал, что в первую очередь такая опасность существует для частного сектора, в связи с чем проводится подомовой обход. «Просят людей, чтобы они выехали на какое-то время, дали возможность сойти воде, которая хлынет непрерывным потоком», — рассказал врио губернатора.

По его словам, после начала эвакуации в регионе более 7 тыс. жителей Херсонской области переместили на левый берег Днепра. Обстановка в Херсоне сейчас спокойная, группировка военных в регионе «очень серьезная и сильная», заверил он.

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