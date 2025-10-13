 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Германия попросила Трампа после его успеха в Газе помочь с Украиной

Мерц попросил Трампа после его успеха в Газе разрешить конфликт на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Европа полагается на поддержку США в завершении конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, а глава МИД призвал Трампа продолжить усилия по началу переговоров между Россией и Украиной

Канцлер Германии Фридрих Мерц в кулуарах саммита в Шарм-эш-Шейхе, где лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа, заявил, что европейцы полагаются на поддержку США в завершении конфликта на Украине, его слова приводит n-tv.

«Отсюда [с саммита] исходит сигнал: если международное сообщество объединится, это возможно», — сказал канцлер. «Точно так же, как они [США] продемонстрировали это в этом регионе, они должны продемонстрировать это вместе с нами на Украине и в отношении России», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, в свою очередь, заявил, что Германия обращается к американскому лидеру Дональду Трампу после его успешного посредничества в войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа с просьбой усилить давление на президента России Владимира Путина, чтобы прекратить огонь на Украине.

Трамп «внес решающий вклад» в соглашение о Газе, отметил глава МИД. «И Германия призывает его продолжить усилия по началу переговоров между Россией и Украиной», — сказал Вадефуль (цитата по Süddeutsche Zeitung).

По его словам, бундестаг возлагает «большие надежды на американскую администрацию, поскольку президент Трамп продемонстрировал свою заинтересованность в работе над мирными соглашениями в различных частях мира». Он пообещал Вашингтону поддержку со стороны Берлина.

Как прошел триумфальный «визит мира» Трампа на Ближний Восток
Политика
Дональд Трамп

Президенты США, Египта, Турции Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани 13 октября на саммите в Египте подписали соглашение о прекращении войны между Израилем и ХАМАС в Газе как посредники. Глава Белого дома назвал это событие «больше, чем просто конец войны в Газе». «С Божьей помощью, это будет новое начало для всего Ближнего Востока», — считает он.

В конце сентября США представили свой план завершения конфликта из 20 пунктов. Первые из них уже выполняются: ХАМАС отпустил израильских заложников, а Израиль — палестинских заключенных. Трамп заявил, что уже идут переговоры по второй фазе соглашения, так как они переплетаются с первой.

Ни Израиль, ни ХАМАС на саммите в Шарм-эш-Шейхе не представлены. Трамп до прибытия в Египет побывал в Израиле и провел встречу с премьером Биньямином Нетаньяху. Он пригласил его посетить церемонию подписания соглашения, но тот отказался, сославшись на скорое наступление еврейского праздника.

Трамп последнее время неоднократно заявлял, что разочарован Путиным, однако он уверен, что ему в конце концов удастся положить конец конфликту на Украине. Если он не будет урегулирован, для Путина «это плохо кончится», предупредил накануне глава Белого дома. «Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим», — уверен он. После разрешения конфликта в секторе Газа США намерены сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине, пообещал Трамп.

В Кремле считают, что Украина «явно воодушевлена европейцами» и не стремится к мирному процессу, поскольку считает, что «что-то изменится на фронтах» для нее, однако «реальное положение дел свидетельствует об обратном». По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Киеве «не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться».

Фридрих Мерц Германия конфликт на Украине Дональд Трамп сектор Газа
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Билл Клинтон призвал отдать должное Трампу за мир на Ближнем Востоке
Политика
Time поместил на обложку сделку Трампа по Газе с заголовком «Его триумф»
Политика
Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком» и своим другом
Политика
