Переговоры России и Украины⁠,
0

Песков заявил о «непонятном горизонте» переговоров по Украине

Кремль заявил об абстрактной позиции Киева и непонятном горизонте переговоров
Сюжет
Переговоры России и Украины
По словам Пескова, это, а также абстрактная позиция Украины и отсутствие у киевских властей желания продолжать переговоры «не добавляет предсказуемости и стабильности»
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

У Киева нет желания продолжать переговоры о мирном урегулировании конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

«Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров. Достаточно абстрактная позиция [Киева]. <...> Они не хотят продолжения переговоров, они не хотят о чем-то пытаться договариваться», — констатировал пресс-секретарь президента.

Кроме этого, он заявил о «достаточно оголтелой» позиции европейцев. По словам Пескова, это «не добавляет предсказуемости и стабильности», однако Россия продолжит «делать спокойно свое дело», сохранять открытость для диалога со всеми странами.

Песков заявил о паузе в переговорах между Россией и Украиной
Политика
Дмитрий Песков

В четверг, 2 сентября, Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Кроме того, Москва и Киев обменяли гражданских лиц: в Россию вернулись 20 человек, как и на Украину.

Договоренности об обмене военнопленными и телами погибших были достигнуты по итогам переговоров российской и украинской делегаций в Стамбуле. На данный момент стороны провели три раунда переговоров: 16 мая, 2 июня и 23 июля.

О паузе в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта Песков также заявил накануне. В конце сентября пресс-секретарь президента также говорил об отсутствии сигналов из Киева о возможном возобновлении диалога. Он считает, что приостановка в переговорном процессе возникла по вине украинских властей, которые не хотят продолжать диалог.

Тогда же Песков подчеркнул, что Киев не ответил на предложение Москвы по созданию трех рабочих групп по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которое было сформулировано в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле.

В середине прошлого месяца пресс-секретарь президента отмечал, что Россия сохраняет открытость к переговорному процессу по Украине. Как уточнил тогда Песков, для Москвы является предпочтительным урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.

