Как прошел триумфальный «визит мира» Трампа на Ближний Восток

13 октября Дональд Трамп посетил Израиль и Египет — на фоне перемирия в Газе и возвращения всех живых заложников. Что президент США пообещал израильским депутатам и как прошел «саммит мира» в Шарм-эш-Шейхе — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Как прошел визит Трампа в Израиль

Президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль утром 13 октября. Это был его первый визит в еврейское государство не только с начала нынешнего президентского срока, но и с момента совершенного по его инициативе признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда американского посольства в 2017 году. В общей сложности Трамп провел в Израиле семь часов: он встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, семьями заложников и ранеными солдатами, а затем выступил перед израильским парламентом (кнессетом). Американский президент также планировал навестить освобожденных израильтян в больнице, но не смог из-за плотного графика — ему нужно было успеть на «саммит мира» в Египте.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу в ночь на 10 октября, в тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвела свои войска к ранее согласованным позициям. 13 октября движение ХАМАС передало Израилю всех 20 оставшихся в живых заложников, включая уроженца Донбасса Максима Харкина, а израильские власти освободили почти 2 тыс. палестинских заключенных. Группировка также передала тела четырех погибших заложников, передача остальных 24 будет осуществлена позднее. Местонахождение примерно девяти из них, по предварительным данным, неизвестно. Израиль, США, Египет, Катар и Турция создадут оперативную группу для поиска останков в секторе Газа.

Приветствуя Трампа в стенах кнессета, его спикер Амир Охана сравнил американского президента с Киром II Великим, которого евреи почитают как освободителя их народа из вавилонского плена. «Господин президент, сегодня вы предстали перед народом Израиля не как один из американских президентов, а как великая фигура в еврейской истории, — сказал Охана. — Вы, президент Дональд Дж. Трамп, — личность гигантского масштаба, чье место уже уготовано в пантеоне истории. Спустя тысячи лет, господин президент, еврейский народ будет помнить вас».

Израильская сторона не обошла вниманием решение Норвежского комитета о присуждении Нобелевской премии мира Марии Мачадо из Венесуэлы, а не Трампу. Охана пообещал, что вместе со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном инициирует обращение к коллегам-парламентариям из других стран мира с призывом выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию в следующем году. А премьер Нетаньяху объявил, что предложит кандидатуру американского президента на главную национальную Премию Израиля (ранее ее лауреатами становились только граждане страны). Лидер оппозиции Яир Лапид назвал решение Норвежского комитета «серьезной ошибкой». «Но у них не будет выбора, господин президент. Они должны будут вручить ее вам в следующем году», — пообещал он.

Несмотря на заранее подготовленный текст речи, Трамп много импровизировал и превысил отведенное время — его выступление продлилось около часа (он даже пошутил, что другие мировые лидеры могут не дождаться его в Шарм-эш-Шейхе и разъехаться). Обращение к кнессету получилось эмоциональным и личным: президент США много шутил, улыбался и благодарил семью и команду — от спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера, присоединившегося к переговорам по Газе на заключительной стадии, до министра обороны Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио и даже донора Республиканской партии, миллиардера Мириам Адельсон, которая, как считается, сыграла важную роль в формировании произраильской позиции Трампа.

Трамп украсил свое выступление историями о каждом из них. Так, он рассказал, что Кушнер обратил его дочь в иудаизм, а многочасовая встреча Уиткоффа с Путиным стала большой неожиданностью, но свидетельствует о дипломатическом таланте американского эмиссара. В отдельные моменты выступление напоминало предвыборный митинг Трампа перед сторонниками Республиканской партии: он критиковал Джо Байдена и Барака Обаму, а также напомнил, как на предвыборных дебатах 2016 года его оппонент от Демократической партии Хиллари Клинтон предупреждала, что он развяжет новые конфликты. «Но оказалось, что мне больше нравится заканчивать войны, и, кажется, у меня это отлично получается», — добавил он под одобрительные возгласы депутатов.

Президент США заявил, что достичь перемирия в Газе не удалось бы без американских ударов по иранским ядерным объектам, и выразил уверенность, что Исламская Республика не предпримет попыток восстановить свою ядерную программу. Затем Трамп осведомился у израильских депутатов, не хотели бы те заключить мирное соглашение с Тегераном, — и обратился к Уиткоффу и Кушнеру с просьбой заняться этим вопросом. «Я думаю, у нас есть шанс... Но сначала нам нужно разобраться с Россией. Мы должны покончить с этим [конфликтом на Украине]. Если ты не возражаешь, Стив, давай сначала сосредоточимся на России, хорошо?» — уточнил он.

После этого Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой помиловать Нетаньяху, которому еще в 2019 году были предъявлены обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток в виде дорогостоящих подарков (с декабря 2024 года он регулярно дает показания в суде). «Это один из величайших лидеров военного времени. Сигары и шампанское — да кому какое до этого дело?» — воскликнул Трамп. В завершение своей речи президент пообещал: «Я люблю Израиль и буду поддерживать вас всегда».

Что обсуждалось на саммите в Шарм-эш-Шейхе

После этого американский президент, существенно выбившись из графика, отправился в Шарм-эш-Шейх для участия в «саммите мира». На него прибыли представители 27 государств. На уровне лидеров были представлены свыше 20 из них, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, Канаду, Турцию и Францию. Палестинскую сторону представлял председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас. Во встрече также приняли участие лидеры двух стран постсоветского пространства — президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Представителей России на саммите не было.

Как утверждается в заявлении канцелярии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, цель этого форума — «положить конец войне в секторе Газа, активизировать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открыть новую эру региональной безопасности и стабильности». Первоначально планировалось, что на саммит не пригласят ни Израиль, ни ХАМАС, но Трамп позвонил ас-Сиси и добился приглашения Нетаньяху. Сперва израильские СМИ сообщили, что премьер принял приглашение, но впоследствии канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе, сославшись на еврейский религиозный праздник. Как утверждает The Guardian, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, узнав о возможном присутствии на саммите Нетаньяху, пригрозил развернуть свой самолет и вернуться в Анкару. Стало ли это причиной корректировки планов Нетаньяху, доподлинно неизвестно; но, как отмечает издание, крайне правые члены правительства Израиля пообещали уйти в отставку, если премьер прибудет в Шарм-эш-Шейх.

Саммит начался с подписания Трампом, ас-Сиси, Эрдоганом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани совместного соглашения о прекращении войны в Газе (его текст пока не обнародован). Лидеры четырех стран, принявших непосредственное участие в заключении перемирия, расположились за подиумом, образующим полукруг. Остальные участники сидели на креслах за ними. «Наконец-то на Ближнем Востоке воцарился мир. Это очень простая фраза — мир на Ближнем Востоке, и мы слышали ее много лет, но никто не думал, что это когда-нибудь произойдет. И вот мы к этому пришли», — сказал Трамп после церемонии подписания. Он подчеркнул, что достигнутое им соглашение может стать «величайшей сделкой», устранившей угрозу третьей мировой войны на Ближнем Востоке.

Ранее опрошенные РБК эксперты предупреждали, что далее ситуация в Газе может развиваться по тому же сценарию, что и прежде: стороны возобновят боевые действия без перехода к полноценному урегулированию конфликта. Тем не менее по пути в Израиль Трамп подчеркнул, что война в секторе Газа «закончена» и что стороны привержены соблюдению перемирия. Основанием для этого он назвал полученные от них «устные гарантии» и уверенность, что Израиль и ХАМАС не захотят его «разочаровать». При этом многие аспекты мирного плана США остаются неясными до сих пор — прежде всего те, что касаются параметров разоружения палестинских группировок, вывода войск ЦАХАЛ и послевоенного устройства Газы.

Согласно документу, обнародованному 29 сентября, управлять эксклавом будет временное переходное правительство — комитет, состоящий из «аполитичных палестинских технократов» и международных экспертов, но критерии отбора его членов и сферы их полномочий остаются неизвестными. Надзор за деятельностью комитета будет осуществлять новый международный орган — «Совет мира» (Board of Peace) под председательством самого Трампа. В него также должен был войти экс-премьер Великобритании Тони Блэр, кандидатура которого, впрочем, вызвала неоднозначную реакцию в регионе — именно под его руководством Великобритания участвовала во вторжении в Ирак в 2003 году. Президент США допустил, что это может помешать участию британского политика в работе совета: «Мне всегда нравился Тони, но я хочу убедиться, что он всех устраивает».