Военная операция на Украине
В Вашингтон отправилась делегация Украины во главе с премьером Свириденко

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинская делегация будет обсуждать в США расширение украинской ПВО, обеспечение энергобезопасности и санкции
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Юлия Овсянникова / Reuters)

В США отправилась украинская делегация, которую возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко, сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в телеграм-канале.

«Неделя будет насыщенной, впереди много работы», — отметил Ермак.

В США будут обсуждаться вопросы укрепления ПВО Украины и «ударных возможностей», обеспечения стабильности энергосистемы и санкций против России.

Песков оценил слова Медведева с угрозой Трампу из-за «Томагавков»
Политика
Дмитрий Медведев

На прошедших выходных президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский дважды провели телефонные переговоры, 11 и 12 октября. В обоих случаях они обсуждали ПВО, энергетику, а также дальнобойность поставляемых в республику ракет. Как отметил после разговоров Трамп, Украина хотела бы получить крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что это может привести к опасным последствиям для всего мира. «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех и прежде всего для самого Трампа», — предупредил он.

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
Вашингтон США Юлия Свириденко Рустем Умеров Украина визит украинская делегация
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года
Рустем Умеров фото
Рустем Умеров
политик, Глава СНБО Украины
19 апреля 1982 года
