В Вашингтон отправилась делегация Украины во главе с премьером Свириденко

Украинская делегация будет обсуждать в США расширение украинской ПВО, обеспечение энергобезопасности и санкции

Юлия Свириденко (Фото: Юлия Овсянникова / Reuters)

В США отправилась украинская делегация, которую возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко, сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак в телеграм-канале.

«Неделя будет насыщенной, впереди много работы», — отметил Ермак.

В США будут обсуждаться вопросы укрепления ПВО Украины и «ударных возможностей», обеспечения стабильности энергосистемы и санкций против России.

На прошедших выходных президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский дважды провели телефонные переговоры, 11 и 12 октября. В обоих случаях они обсуждали ПВО, энергетику, а также дальнобойность поставляемых в республику ракет. Как отметил после разговоров Трамп, Украина хотела бы получить крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что это может привести к опасным последствиям для всего мира. «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех и прежде всего для самого Трампа», — предупредил он.