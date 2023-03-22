Лукашенко заявил о предложении Польши обменять задержанных за шпионаж

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Польша «хватает» граждан по подозрению в шпионаже, чтобы потом предложить России или Белоруссии «обмен на кого-то», заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА. «Уже предлагали», — добавил он.

«Они уже ответить ничем не могут. Знаете, арестовали там украинцев и белорусов: «О чудеса! На Россию работали». <...> Но никто ничего не доказывает, никто ничего не показывает, что ж это за люди, которые работали на Россию», — сказал Лукашенко.

15 марта агентство внутренней безопасности Польши задержало шестерых иностранных граждан, которые «должны были работать на российские спецслужбы» и вести подготовку к диверсионным действиям в стране. Спецслужбы Польши обнаружили скрытые камеры на железнодорожных маршрутах и транспортных узлах. По их данным, камеры фиксировали движение на путях и передавали изображение в Сеть. 17 марта газета Rzeczpospolita писала о девяти задержанных. По данным издания, россиян среди них не оказалось, задержанные были гражданами Белоруссии и Украины.

Белорусский телеканал СТВ сообщал, что среди задержанных были трое белорусов — Владислав Посмитюха, Мария Медведева и Николай Москаленко. В Минске подчеркивают, что они непричастны к шпионажу.