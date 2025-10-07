Польша сочла невыгодной выдачу Германии дайвера по делу Nord Stream

Туск заявил, что польские власти не считают нужным обвинять или выдавать подозреваемого в причастности к атаке на «Северные потоки», так как проблема не в подрыве трубопроводов, а в их появлении в принципе

Дональд Туск (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Не в интересах Польши выдавать Германии подозреваемого в причастности к диверсии на газопроводах «Северные потоки», заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает PolsatNews.

«Уж точно не в интересах Польши обвинять или выдавать этого гражданина в руки другого государства. Решение будет за судом», — отметил он.

По мнению Туска, проблемой оказался не подрыв трубопроводов, а их строительство, и «единственными людьми, которым должно быть стыдно и которые должны молчать в вопросе «Северного потока-2», являются те, кто принял решение о его строительстве». Премьер добавил, что донес эту позицию и до Германии, и до Украины.

Речь идет об украинце Владимире Ж., который фигурировал в совместном расследовании телеканала ARD, изданий Süddeutsche Zeitung и Die Zeit под фамилией Журавлев. По версии немецкой прокуратуры, он обученный водолаз и участвовал в погружениях при установке взрывных устройств на трубопроводах. Они были взорваны 26 сентября 2022 года, уцелела только одна нитка на Nord Stream 2.

Журавлева задержали по выданному в июне прошлого года Германией ордеру на арест недалеко от Варшавы, в городе Прушкув, 30 сентября. Прокуратура Германии указывала, что он должен предстать перед судом в ФРГ после передачи Польшей.

В расследовании журналистов он был назван одним из инструкторов в киевском дайвинг-центре Scuba Family. По информации СМИ, группу дайверов возглавляли супруги Евгений и Светлана Успенские (об их задержании ничего не известно). Ранее, в августе, в Италии был арестован Сергей Кузнецов, которого называют руководителем всей диверсионной группы, и итальянский суд одобрил его экстрадицию. Он проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и Службе безопасности Украины (СБУ).

Президент Владимир Путин называл «чушью» версию о причастности к взрывам группы украинцев, отмечая, что для такой атаки нужно было привлекать «специалистов, причем поддержанных всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».