Кремль назвал странными инциденты с дронами в Европе

Странам Европы следует «расширить кругозор», прежде чем связывать инциденты с дронами с Россией, заявил Песков. Обвинения европейских политиков он назвал безосновательными

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейские политики, заявляя, что Россия виновна в появлении беспилотников в небе Европы, «делают это все всегда безосновательно, огульно», причин для обвинения в адрес Москвы нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С этими дронами история по меньшей мере странная», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он сообщил, что читал новость об аресте в одном из европейских городов «местного авиалюбителя», который испытывал дрон, где было указано, что задержанный никак не связан с Россией. Речь идет об инциденте в аэропорту Франкфурта.

«Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор», — считает пресс-секретарь президента.

Замглавы МИДа Александр Грушко назвал инциденты с дронами провокацией, призванной «еще больше повысить градус военного психоза». Он напомнил, что Россия предлагала Польше организовать контакты по линии Министерства обороны, но Варшава это проигнорировала. Польские власти заявляли, что дроны, нарушившие воздушное пространство страны в начале сентября, были российскими. Российская сторона указывала, что дальность полета беспилотников, которые использовали военные во время ударов по украинским объектам, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».

Помимо Польши и Германии беспилотники в последние недели замечали в Румынии, Литве, Дании и Норвегии.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.