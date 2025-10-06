 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль назвал странными инциденты с дронами в Европе

Странам Европы следует «расширить кругозор», прежде чем связывать инциденты с дронами с Россией, заявил Песков. Обвинения европейских политиков он назвал безосновательными
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Европейские политики, заявляя, что Россия виновна в появлении беспилотников в небе Европы, «делают это все всегда безосновательно, огульно», причин для обвинения в адрес Москвы нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«С этими дронами история по меньшей мере странная», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Он сообщил, что читал новость об аресте в одном из европейских городов «местного авиалюбителя», который испытывал дрон, где было указано, что задержанный никак не связан с Россией. Речь идет об инциденте в аэропорту Франкфурта.

«Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор», — считает пресс-секретарь президента.

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов
Политика
Фридрих Мерц

Замглавы МИДа Александр Грушко назвал инциденты с дронами провокацией, призванной «еще больше повысить градус военного психоза». Он напомнил, что Россия предлагала Польше организовать контакты по линии Министерства обороны, но Варшава это проигнорировала. Польские власти заявляли, что дроны, нарушившие воздушное пространство страны в начале сентября, были российскими. Российская сторона указывала, что дальность полета беспилотников, которые использовали военные во время ударов по украинским объектам, не превышала 700 км, «что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию».

Помимо Польши и Германии беспилотники в последние недели замечали в Румынии, Литве, Дании и Норвегии.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу: «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп заявил о завершении первой фазы его плана по Газе в течение недели

Лекорню объявил новый состав правительства Франции

Свидетельства детям посоветовали брать за рубеж, вопреки новым правилам выезда

Меркель: Польша и страны Балтии помешали переговорам с Россией до спецоперации

Bloomberg: место Кука в Apple может занять старший вице-президент Джон Тернус

Маск планирует выпустить игру, созданную искусственным интеллектом

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

В Иране одобрили план деноминации риала на четыре нуля

На Украине предложили мобилизовать в армию по реестру избирателей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дмитрий Песков дроны беспилотники Европа
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»
Политика
Медведев оценил возможные версии появления дронов в Европе
Политика
Ландсбергис предрек Европе «Перл-Харбор» после «дня сурка» из-за дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Торги в выходные дни: что нужно знать начинающим инвесторам и не только #всенабиржу!, 14:10
Решетников оценил влияние высоких ставок на потенциал роста экономики Экономика, 14:06
АТОР опровергла запрет на выезд из-за наложения текста в загранпаспорте Общество, 14:02
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России Политика, 14:00
Что известно о новом генеральном директоре «Спартака» Спорт, 13:57
Мошенники выманили у пенсионерки ₽14 млн за «доверенность на террориста» Общество, 13:57
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции Политика, 13:52
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
В «Краснодаре» заступились за обвиненного в расизме капитана Спорт, 13:48
Японский индекс Nikkei обновил рекорд в ожидании смены премьер-министра Инвестиции, 13:46
Ждут ли Францию досрочные выборы после очередной отставки премьера Политика, 13:46
Песков рассказал, что внуки тепло поздравят Путина с днем рождения Общество, 13:41
В Петербурге изъяли более 2700 устройств для майнинга на подпольной ферме Крипто, 13:41
В Черниговской области сообщили о повреждении энергообъекта Политика, 13:40
Вышел трейлер фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым Life, 13:32