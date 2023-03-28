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В Польше арестовали еще троих человек по делу о шпионаже для России

Власти Польши задержали еще троих человек по делу о шпионаже в пользу России
Польские спецслужбы задержали еще троих человек, которых обвиняют в шпионаже в пользу России, — всего по этому делу проходят 12 иностранцев. Они, как считают в Варшаве, собирали информацию и распространяли пропаганду против Польши
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

В Польше задержали еще троих человек, которые действовали в составе группы, «управляемой российскими спецслужбами». Об этом сообщил заместитель министра-координатора Агентства национальной безопасности страны Станислав Жарин, передает PAP. Всего по делу проходят 12 человек.

Задержанным предъявили обвинения в шпионаже и участии в организованной преступной группе. Их арестовали. По словам Жарина, злоумышленники действовали в составе «ранее ликвидированной шпионской сети».

«Это целая сеть людей, которым было поручено собирать информацию о маршрутах и транспорте, предоставленном Украине, но эти люди также распространяли конкретный контент, который был заказан российской стороной и является частью текущей повестки активной пропагандистской деятельности против Польши», — заявил он.

15 марта польские спецслужбы сообщили о задержании шестерых иностранных граждан, которые работали на российскую разведку. По версии Варшавы, иностранные граждане устанавливали скрытые камеры на автотрассах и железнодорожных путях вблизи аэродрома в Ясенке около города Жешув. Там расположен крупный логистический хаб НАТО, через который поступает западное вооружение для Украины.

На следующий день глава МВД Польши Мариуш Каминский уточнил, что всего удалось задержать девять человек.

17 марта польская газета Rzeczpospolita написала, что среди задержанных нет россиян: сведения для российской разведки собирали белорусы и украинцы. Белорусский телеканал СТВ сообщал, что в Польше задержали трех белорусов: Владислава Посмитюху, Марию Медведеву и Николая Москаленко. В Минске подчеркивали, что они непричастны к шпионажу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша «хватает» граждан по подозрению в шпионаже, чтобы потом предложить России или Белоруссии «обмен на кого-то».

21 марта служба военной контрразведки Польши задержала иностранца, который собирал информацию о критической инфраструктуре в Поморском и Куявско-Поморском воеводствах на севере страны, а также о деятельности органов, отвечающих за безопасность. По информации ведомства, полученные данные он передавал российским спецслужбам. Задержанный признал свою вину и рассказал, что сотрудничал с российской стороной с января. Прокуратура Гданьска предъявила мужчине обвинение в шпионаже, его арестовали на три месяца. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
шпионаж Польша задержание
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В Польше иностранца заподозрили в шпионаже в пользу России
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