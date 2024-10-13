Минобороны отчиталось о взятии Михайловки в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В ДНР есть несколько населенных пунктов с названием Михайловка, в сводке Минобороны не уточняется, о каком из них идет речь.
Ведомство регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. 11 октября министерство заявляло, что российские военные заняли поселок Островское, 7 октября под контроль России перешел населенный пункт Гродовка.
Двумя днями ранее российские силы установили контроль над селом Желанное Второе, сообщало Минобороны. О контроле над соседним Желанным Первым там отчитывались 14 сентября.
1 октября ведомство отчиталось о взятии Крутого Яра.
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