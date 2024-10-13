Минобороны отчиталось о взятии Михайловки в ДНР

Михайловку взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», заявило ведомство

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР, сообщило Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ДНР есть несколько населенных пунктов с названием Михайловка, в сводке Минобороны не уточняется, о каком из них идет речь.

Ведомство регулярно отчитывается о взятии населенных пунктов в ДНР. 11 октября министерство заявляло, что российские военные заняли поселок Островское, 7 октября под контроль России перешел населенный пункт Гродовка.

Двумя днями ранее российские силы установили контроль над селом Желанное Второе, сообщало Минобороны. О контроле над соседним Желанным Первым там отчитывались 14 сентября.

1 октября ведомство отчиталось о взятии Крутого Яра.