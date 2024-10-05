Минобороны сообщило о контроле над Желанным Вторым в ДНР
Подразделения группировки российских войск «Юг» заняли село Желанное Второе в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Желанное Второе Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.
Желанное Второе расположено к северо-западу от Красногоровки и в 17 км к западу от Донецка.
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