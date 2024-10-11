Российские войска заняли поселок Островское в ДНР
Минобороны сообщило, что подразделения группы «Юг» заняли населенный пункт Островское в ДНР.
Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. На минувшей неделе в этом районе под контроль российской армии также перешел населенный пункт Зоряное Первое.
Помимо этого, за последнюю неделю подразделения группировки «Центр» заняли поселок Гродовка к востоку от Покровска (Красноармейска), а подразделения группировки «Восток» — село Золотая Нива к западу от Угледара.
В Курской области подразделениями группировки «Север» были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.
Общие потери ВСУ в зоне военной операции за неделю в Минобороны оценили более чем в 14 тыс. человек.
Иран пригрозил Саудовской Аравии войной
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
Какую иномарку и как заказать из-за границы
Россияне рассказали, как поступят с жильем при разводе
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии
Малкин достиг отметки в 800 передач за карьеру в НХЛ
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов