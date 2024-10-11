За неделю российским подразделениям удалось взять под контроль шесть населенных пунктов в ДНР и Курской области

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Минобороны сообщило, что подразделения группы «Юг» заняли населенный пункт Островское в ДНР.

Этот поселок расположен к востоку от города Курахово в южной части Донбасса. На минувшей неделе в этом районе под контроль российской армии также перешел населенный пункт Зоряное Первое.

Помимо этого, за последнюю неделю подразделения группировки «Центр» заняли поселок Гродовка к востоку от Покровска (Красноармейска), а подразделения группировки «Восток» — село Золотая Нива к западу от Угледара.

В Курской области подразделениями группировки «Север» были освобождены населенные пункты Новая Сорочина и Покровский.

Общие потери ВСУ в зоне военной операции за неделю в Минобороны оценили более чем в 14 тыс. человек.