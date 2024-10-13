Трамп предсказал начало мировой войны в ближайшие месяцы
В ближайшие три-четыре месяца из-за действий американской администрации человечество может оказаться в состоянии мировой войны, заявил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге в Калифорнии. Трансляцию вела медиакомпания RSBN на Youtube.
«Я беспокоюсь насчет следующих трех-четырех месяцев в том плане, что мы окажемся в состоянии мировой войны из-за людей, которые у нас есть [в правительстве]», — заявил политик.
Трамп вновь повторил, что в случае избрания президентом США он сможет урегулировать конфликт на Украине и «прекратить хаос на Ближнем Востоке».
Политик ранее неоднократно критиковал действия администрации своего предшественника Джо Байдена и заявлял, что может закончить конфликт на Украине за сутки в случае переизбрания его президентом Соединенных Штатов. Также он утверждал, что при нем война на Ближнем Востоке бы не началась.
По мнению Трампа, в случае его победы на выборах «снова воцарится мир», а если их выиграет вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис, «мир превратится в дым».
Одним из признаков приближения мира к третьей мировой войне Трамп называл дискуссии о возможных ударах Украины по России: российский президент Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать, утверждал экс-глава государства.
Украина получила от США разрешение на применение американского оружия по территории России в конце мая, причиной стало продвижение российских войск под Харьковом. Разрешены удары по военным целям в российских районах, близким к Харьковской области, но использование дальнобойного оружия все еще не допускается.
Киев не раз просил расширить географию ударов и разрешить удары вглубь российской территории, но власти США отказались. «Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — поясняли в Белом доме.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
Российская сторона резко критикует как поставки западного оружия Украине, так и дискуссии по снятию ограничений. Путин в конце сентября предложил внести изменения в ядерную доктрину и рассматривать агрессию в отношении России при поддержке ядерного государства как совместное нападение.
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