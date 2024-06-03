Белый дом описал «точечный» механизм ударов ВСУ по России
Украинская армия получила разрешение применять американское оружие «точечно и в ограниченных масштабах» для срыва атак на свои силы, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге.
«Если они знают, что прямо через границу стоит российское подразделение, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует позволить им использовать полученное от США оружие... для самозащиты», — сказал он (цитата по ТАСС).
Речь идет только о российской территории, близкой к Харьковской области Украины, уточнил Кирби. ВСУ все еще не могут использовать дальнобойное оружие для целей внутри России. Вместе с тем, продолжил он, США готовы обсуждать с Украиной расширение географии ударов по территории России, поскольку Вашингтон не будет «поворачиваться спиной» к нуждам украинских вооруженных сил.
Прежде поставки американского оружия на Украину осуществлялись с условием, что его не будут использовать против целей на территории России. После продвижения российских войск под Харьковом украинским чиновникам удалось убедить президентскую администрацию частично снять ограничения, чтобы наносить ответные удары.
Как выяснил Forbes, первым оружием, которым Киев ударил по России с разрешения США, стала система залпового огня HIMARS, целью были объекты в Белгородской области. Впоследствии в Киеве говорили о желании расширить географию допустимых ударов.
Власти России подвергали резкой критике дискуссии вокруг этой темы и полученное Киевом согласие Вашингтона. Президент Владимир Путин говорил о необходимости странам НАТО «отдавать себе отчет, с чем они играют». «Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим», — пояснил он. Его представитель Дмитрий Песков назвал инициативу «абсолютно безответственной» и грозящей опасными последствиями. В то же время, по его мнению, «никакие вооружения не способны каким-то образом переломить ход событий» в зоне военных действий.
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