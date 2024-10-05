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Операция Израиля в Ливане ,  
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Трамп счел возможным для Израиля ударить по ядерным объектам Ирана

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Операция Израиля в Ливане
Кандидат в президенты США от республиканцев не согласился с Джо Байденом, который счел нецелесообразным бить по иранским ядерным объектам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что Израилю следует нанести удар по ядерным объектам на территории Ирана в ответ на атаку, его слова приводит CNN.

Он не согласился с президентом Джо Байденом, который счел нецелесообразным бить по иранским ядерным объектам.

«Я думаю, что он [Байден] неправ. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар?» — сказал Трамп.

Трамп предсказал исчезновение Израиля при победе Харрис на выборах
Политика
Фото:Demetrius Freeman / Pool / EPA / ТАСС

После атаки Ирана на Израиль бывший американский лидер заявил, что при нем не было войны на Ближнем Востоке, а Иран был «под полным контролем». Теперь Байден и вице-президент Камала Харрис ведут страну на «грань Третьей мировой войны», убежден он. «Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — утверждает Трамп. Он заверил, что в случае его победы на выборах «снова воцарится мир». «Если Камала получит еще четыре года, мир превратится в дым», — заключил республиканец.

Axios и The Wall Street Journal писали, что целью ответного удара Израиля на массированную ракетную атаку Ирана могут стать нефтяные и ядерные объекты. Тегеран в свою очередь пригрозил ударом по НПЗ в случае ответа израильской армии.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана при ударе ЦАХАЛ по Бейруту 27 сентября.

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Елена Чернышова
Дональд Трамп Израиль Иран ядерные объекты
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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