Трамп счел возможным для Израиля ударить по ядерным объектам Ирана
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп предположил, что Израилю следует нанести удар по ядерным объектам на территории Ирана в ответ на атаку, его слова приводит CNN.
Он не согласился с президентом Джо Байденом, который счел нецелесообразным бить по иранским ядерным объектам.
«Я думаю, что он [Байден] неправ. Разве это не та цель, по которой вы бы нанесли удар?» — сказал Трамп.
После атаки Ирана на Израиль бывший американский лидер заявил, что при нем не было войны на Ближнем Востоке, а Иран был «под полным контролем». Теперь Байден и вице-президент Камала Харрис ведут страну на «грань Третьей мировой войны», убежден он. «Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — утверждает Трамп. Он заверил, что в случае его победы на выборах «снова воцарится мир». «Если Камала получит еще четыре года, мир превратится в дым», — заключил республиканец.
Axios и The Wall Street Journal писали, что целью ответного удара Израиля на массированную ракетную атаку Ирана могут стать нефтяные и ядерные объекты. Тегеран в свою очередь пригрозил ударом по НПЗ в случае ответа израильской армии.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран назвал атаку ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора КСИР Аббаса Нилфорушана при ударе ЦАХАЛ по Бейруту 27 сентября.
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