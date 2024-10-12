Экс-глава Комитета начштабов США назвал Трампа «фашистом до мозга костей»

Генерал Марк Милли называет Трампа «самым опасным человеком на свете» и опасается, что в случае возвращения в Белый дом политик отдаст его под военный трибунал

Марк Милли (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Генерал Марк Милли, бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, называл экс-президента Дональда Трампа «фашистом до мозга костей», говорится в книге журналиста Боба Вудворда «Война». Она будет опубликована 15 октября, выдержки приводят The Guardian и The Independent.

Милли возглавлял Объединенный комитет начштабов с 2019 по 2023 год. Как пишет Вудворд, генерал встревожен перспективой возвращения Трампа в Белый дом в случае его победы на выборах. Верховный главнокомандующий может призвать отставных офицеров на военную службу и отдать под военный трибунал, отмечает The Hill. Такая вероятность не исключена, о желании Трампа «отомстить» офицерам, которые его критиковали, говорил и экс-глава Пентагона Марк Эспер.

«Он самый опасный человек на свете. У меня были подозрения, когда я говорил вам об ухудшении его умственных способностей и так далее, но теперь я понимаю, что он полный фашист. Он самый опасный человек для этой страны», — говорил Милли Вудворду, когда журналист работал над книгой.

Генерал не раз нелестно высказывался о бывшем президенте, например, в 2020 году, когда полиция применила слезоточивый газ и дубинки против протестующих и журналистов во время фотосессии Трампа, Милли заявил, что политик «нанес большой и непоправимый вред» США.

В книге Вудворда говорится, что после штурма Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021-го Милли настоял на встрече с генеральным прокурором Мерриком Гарландом, чтобы убедить его начать расследование против «насильственного экстремизма и крайне правых». Генерал был «глубоко убежден», что Трамп остается «опасностью для страны», пишет автор.

Трамп, в свою очередь, обвинял Милли в общении с Китаем за его спиной и заявлял, что он «заслуживает казни». Во время дачи показаний в конгрессе в 2021 году генерал рассказывал, что звонил своему китайскому коллеге и заверил его в том, что США не нападут на Китай.