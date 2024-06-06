Трамп связал удары Украины по России с приближением третьей мировой войны
Мир движется к третьей мировой войне, поскольку в последние дни Украина говорит об ударах по России, российский президент Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать, заявил бывший глава государства Дональд Трамп в интервью Fox News.
Журналист показал подборку оговорок Байдена, после чего Трамп раскритиковал действующего президента, заявив, что тот не находится «не на высоте».
«Я урегулирую украинскую ситуацию и урегулирую ее быстро», — пообещал он и повторил, что российско-украинского конфликта, нападения боевиков ХАМАС на Израиль и «многих других вещей» никогда бы не случилось, оставайся он в Белом доме до сих пор. Нынешний период республиканец назвал «самым опасным временем» для США.
Украина получила от США разрешение на применение американского оружия по территории России в конце мая, причиной стало продвижение российских войск под Харьковом. Разрешены удары по военным целям в российских районах, близким к Харьковской области, но использование дальнобойного оружия вроде ракет ATACMS все еще не допускается.
Российские власти критиковали эту инициативу еще на этапе обсуждения, предупреждая об опасных последствиях. Удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, и она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом», сказал Путин.
Киев затем просил расширить географию ударов, но власти США отказались. «Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — пояснили в Белом доме и подчеркнули: Байден не желает быть виновным в развязывании третьей мировой войны. По мнению неназванных советников Байдена, сейчас приоритеты США и Украины расходятся: Киеву «больше нечего терять» от обострения отношений с Россией, но власти США опасаются ядерной эскалации конфликта.
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