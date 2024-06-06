 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп связал удары Украины по России с приближением третьей мировой войны

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп обвинил Байдена в повышении рисков ядерного конфликта и напомнил о разрешении ВСУ бить по территории России. Путин предупреждал, что Москва может ответить схожим образом
Трамп
Трамп (Фото: Brendan McDermid / Reuters)

Мир движется к третьей мировой войне, поскольку в последние дни Украина говорит об ударах по России, российский президент Владимир Путин говорит о ядерном оружии, а американский президент Джо Байден не знает, что сказать, заявил бывший глава государства Дональд Трамп в интервью Fox News.

Журналист показал подборку оговорок Байдена, после чего Трамп раскритиковал действующего президента, заявив, что тот не находится «не на высоте».

«Я урегулирую украинскую ситуацию и урегулирую ее быстро», — пообещал он и повторил, что российско-украинского конфликта, нападения боевиков ХАМАС на Израиль и «многих других вещей» никогда бы не случилось, оставайся он в Белом доме до сих пор. Нынешний период республиканец назвал «самым опасным временем» для США.

Reuters узнал о «затишье перед бурей» в США из-за радикальных трампистов
Политика
Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Украина получила от США разрешение на применение американского оружия по территории России в конце мая, причиной стало продвижение российских войск под Харьковом. Разрешены удары по военным целям в российских районах, близким к Харьковской области, но использование дальнобойного оружия вроде ракет ATACMS все еще не допускается.

Российские власти критиковали эту инициативу еще на этапе обсуждения, предупреждая об опасных последствиях. Удары по территории России при участии стран Запада означают их «прямое участие в войне» против Москвы, и она оставляет за собой право «действовать аналогичным образом», сказал Путин.

Киев затем просил расширить географию ударов, но власти США отказались. «Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — пояснили в Белом доме и подчеркнули: Байден не желает быть виновным в развязывании третьей мировой войны. По мнению неназванных советников Байдена, сейчас приоритеты США и Украины расходятся: Киеву «больше нечего терять» от обострения отношений с Россией, но власти США опасаются ядерной эскалации конфликта.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Украина Третья мировая война ядерное оружие
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
AP сообщило о применении Украиной американского оружия по России
Политика
The Times узнала об опасениях Европы из-за недостаточно больших армий
Политика
Путин заявил, что с Украиной «можно решить» вопрос мирного договора
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Япония назвала «совершенно неприемлимыми» слова Путина об условии диалога Политика, 08:08
Минобороны заявило о взятии в плен воевавшего на стороне ВСУ колумбийца Политика, 08:02
Глава РФПИ назвал аргументы для снижения ключевой ставки Финансы, 08:00
Трамп связал удары Украины по России с приближением третьей мировой войны Политика, 07:55
Южная Корея направила в КНДР воздушные шары с листовками Политика, 07:44
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 67 Общество, 07:30
Гладков сообщил о двух атаках на село Грузское с помощью дронов Политика, 07:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Ростовской области сообщил о ликвидации пожара на НПЗ Политика, 07:09
CNN сообщил о намерении полиции лишить Трампа лицензии на оружие Политика, 07:01
Уберите детей от экранов: зачем смотреть в кино «Полночь с дьяволом» Life, 07:01
Какие варианты налогового планирования останутся у состоятельных россиян Pro, 07:00
Производители удобрений выступили против идеи по изменению платы за порты Бизнес, 07:00
Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 50 Общество, 06:41
В Швейцарии предупредили о гибели молодых оленей из-за «саммита мира» Общество, 06:29