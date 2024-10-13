Bild узнал, что Берлин больше не поставит Украине крупную военную технику
Германия больше не будет отправлять тяжелую военную технику на Украину, передает Bild со ссылкой на источники.
«Передача завершена», — приводит издание выдержки из внутреннего документа Минобороны Германии.
У немецких Вооруженных сил есть еще почти 300 танков Leopard 2, также бундесвер располагает БМП и танковыми гаубицами. Однако Берлин больше не будет передавать подобную технику Киеву, утверждает газета.
В то же время в немецком Минобороны «не верят в то, что Украина в скором времени будет в состоянии» провести контрнаступление, сообщает Bild.
Украина предпринимала попытку контрнаступления с начала лета 2023 года, однако уже той же осенью президент страны Владимир Зеленский признал ее неудачу. Российские власти заявляли о полном провале украинского контрнаступления.
В феврале 2023 года украинский президент анонсировал новое контрнаступление. Однако, уже в апреле он признал, что для этого Киеву не хватает боеприпасов. В августе Пентагон исключил, что украинская сторона сможет предпринять новое контрнаступление в течение полугода.
После начала российской военной операции на Украине Германия некоторое время воздерживалась от поставок Киеву тяжелой военной техники. Однако в конце апреля 2022 года Берлин пересмотрел свою позицию.
Германия начала поставлять Киеву танки сама, а также одобрила их реэкспорт из стран-союзников. Украинских военных начали тренировать на немецкой территории, также Берлин обеспечил помощь с логистикой, поставками боеприпасов и средств ПВО.
Об одном из последних пакетов помощи Киеву канцлер Германии Олаф Шольц объявил 11 октября. Он будет выделен совместно с Бельгией, Данией и Норвегией, общая стоимость вооружений составит €1,4 млрд. Помощь будет включать средства на системы ПВО Iris-T и Skynex, танки Gepard, гаубицы, зенитные установки, ударные беспилотники, радиолокационное оборудование и снаряды для артиллерии,
Россия осуждает поставки оружия Украине. Москва настаивает, что они только затянут конфликт и не изменят его исхода. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что эти поставки говорят о «прямой вовлеченности в конфликт» тех, кто поддерживает Украину.
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