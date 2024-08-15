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Военная операция на Украине ,  
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Пентагон исключил возможность контрнаступления ВСУ в течение полугода

Пентагон заявил о нехватке боеприпасов и невозможности контрнаступления ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ВСУ не хватает оружия для контрнаступления в ближайшие полгода, однако Украина способна продолжать оборонительные операции, полагает Пентагон. Россия осуждает помощь Запада, считая, что она затянет конфликт и не изменит его исход
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters
Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери и не имеют достаточных возможностей и боеприпасов для преодоления воздушного и наземного превосходства России, в течение следующих шести месяцев украинское контрнаступление невозможно, говорится в докладе Пентагона.

По данным ведомства, речь идет о нехватке артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств для нанесения ударов на большие расстояния. «Украина, вероятно, по-прежнему способна продолжать оборонительные операции, но не проводить крупномасштабные контрнаступления по крайней мере в течение следующих шести месяцев», — считают в Пентагоне.

Там отметили, что поставляемых Западом боеприпасов «достаточно для достижения краткосрочных целей, но может не хватить для реализации среднесрочных наступательных операций».

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Пентагон также признал наличие сложностей в «сохранении эффективности санкций» против России, в том числе из-за их обхода физическими лицами и организациями. «Общее число физических и юридических лиц, попавших под санкции в связи с военными действиями, достигло почти 4,8 тыс. как в России, так и за ее пределами», — отметили в ведомстве. В частности, под ограничения попали более 80% российских банков, что препятствует доступу к глобальной финансовой системе. Госдепартамент выразил особую обеспокоенность «масштабами и широтой охвата» экспорта из КНР товаров «двойного назначения» в Россию.

Москва осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл западные санкции «бездумными и бездушными», однако подчеркивал, что их конечная цель — развалить экономику страны — не оправдалась.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина США Пентагон Военная операция на Украине контрнаступление
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