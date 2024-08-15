Пентагон исключил возможность контрнаступления ВСУ в течение полугода
Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери и не имеют достаточных возможностей и боеприпасов для преодоления воздушного и наземного превосходства России, в течение следующих шести месяцев украинское контрнаступление невозможно, говорится в докладе Пентагона.
По данным ведомства, речь идет о нехватке артиллерии, систем противовоздушной обороны и средств для нанесения ударов на большие расстояния. «Украина, вероятно, по-прежнему способна продолжать оборонительные операции, но не проводить крупномасштабные контрнаступления по крайней мере в течение следующих шести месяцев», — считают в Пентагоне.
Там отметили, что поставляемых Западом боеприпасов «достаточно для достижения краткосрочных целей, но может не хватить для реализации среднесрочных наступательных операций».
Москва осуждает любую помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет конфликт и не изменит его исход. Президент России Владимир Путин называл западные санкции «бездумными и бездушными», однако подчеркивал, что их конечная цель — развалить экономику страны — не оправдалась.
В МВД назвали огромным дефицит личного состава
Курские власти назвали фейками вакансии для рабочих на рытье окопов
Вдова Навального показала заключение СК о причинах его смерти
Прокурор Москвы Денис Попов уйдет в отставку
В Минспорте исключили выход России из МОК
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Цены на золото резко упали после выхода макростатистики по США
Посол Израиля в России назвала условие для мира с палестинцами
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов