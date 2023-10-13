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Военная операция на Украине ,  
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Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова опровергла данные об отравлении

Экс-редактор «Первого канала» Овсянникова опровергла данные об отравлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Овсянникова пояснила, что попала в больницу, но речи об отравлении не идет. По ее словам, прокуратура Парижа начала расследование, поскольку ее состояние резко ухудшилось, а информацию о белом порошке на ручке двери опровергла
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова (Фото: IMAGO / Global Look Press)

Экс-редактор «Первого канала» Марина Овсянникова подтвердила информацию, что попала в больницу, но заявила, что об отравлении речи не идет.

Накануне парижская прокуратура (Овсянникова сейчас живет в Париже) начала расследование по подозрению в отравлении журналистки. По данным источников Agence France-Presse, Овсянникова утверждала, что на ручке двери своей квартиры в Париже обнаружила некий порошок.

«Никакого «белого порошка», как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было. Я почувствовала себя плохо на улице. Мне вызвали врача. Ухудшение моего состояния произошло настолько внезапно, что французская полиция решила провести расследование», — написала журналистка в телеграм-канале.

«Сейчас мне гораздо лучше. Большая часть результатов анализов уже готова. В крови не обнаружено токсичных веществ. Речь не идет об отравлении», — отметила она.

О том, что Овсянникова не говорила об отравлении, сообщал и генеральный директор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар, но оговорился, что такая версия была выдвинута.

В марте 2022 года, когда Овсянникова работала редактором на «Первом канале», она выбежала в прямой эфир новостной программы с антивоенным плакатом, записав перед этим видеообращение. В Кремле назвали акцию хулиганством. Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. руб. за несогласованную публичную акцию. Она уволилась и уехала в Германию, где некоторое время работала внештатным корреспондентом Die Welt.

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Летом 2022 года она вернулась в Россию, ее дважды оштрафовали по административной статье о дискредитации армии. В августе 2022-го Овсянникову отправили под домашний арест, а 1 октября того же года ее бывший муж Игорь сообщил RT, что женщина бежала вместе с их общей дочерью. Спустя два дня Овсянникова появилась в базе розыска МВД.

В октябре 2023-го Басманный суд заочно приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам колонии по статье о фейках об армии. Дело завели после пикета на Софийской набережной в Москве. В июле 2022-го Овсянникова вышла туда с плакатом, на котором были фотографии погибших на Украине детей.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Марина Овсянникова расследование отравление
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