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Политика ,  
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В Париже начали расследование из-за возможного отравления Овсянниковой

Прокуратура Парижа начала проверку из-за возможного отравления Овсянниковой
Журналистка заявила, что нашла некий порошок на ручке двери своей квартиры, пишет AFP. По данным Le Parisien, она боялась отравления и попросила отвезти ее в больницу
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова (Фото: Annette Riedl / Global Look Press)

Прокуратура Парижа начала расследование по «подозрению в отравлении» экс-редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, сообщает Le Figaro.

По данным источников Agence France-Presse, журналистка утверждает, что на ручке двери своей квартиры в Париже обнаружила некий порошок. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, эксперты исследуют пробы неизвестного порошка и обследуют квартиру Овсянниковой.

Le Parisien пишет, что Овсянникова почувствовала головокружение и упала. Источник газеты говорит, что журналистка боялась отравления и попросила отвезти ее в больницу.

«[Овсянникова] сообщила, что почувствовала себя плохо, когда выходила из своей квартиры. Она посчитала, что ее попытались отравить. Пока что мы можем сказать, что нас уведомили о ее показаниях. Расследование было поручено судебной полиции», — заявили в парижской прокуратуре ТАСС.

Генеральный директор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар написал в соцсети X (бывшая Twiiter), что команда пробыла с ней весь день, но «вопреки заявлениям прессы» она сама не говорила об отравлении, хотя такая версия и была выдвинута. По его словам, состояние Овсянниковой улучшилось, она под наблюдением врачей.

В марте 2022 года, когда Овсянникова работала редактором на «Первом канале», она во время прямого эфира новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, записав перед этим видеообращение. В Кремле назвали акцию «хулиганством». Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. руб. за несогласованную публичную акцию. Она уволилась и уехала в Германию, где некоторое время работала внештатным корреспондентом Die Welt. Летом 2022 года она вернулась в Россию, ее дважды оштрафовали по административной статье о дискредитации армии. В августе 2022-го ее отправили под домашний арест, однако 1 октября ее бывший муж Игорь сообщил RT, что женщина сбежала вместе с их общей дочерью.

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В октябре Басманный суд заочно приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам колонии по статье о фейках про Вооруженные силы. Дело завели из-за пикета на Софийской набережной в Москве. В июле 2022-го Овсянникова вышла туда с плакатом, на котором были фотографии погибших на Украине детей. По версии обвинения, на плакатах содержалась «заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции», которая была доступна неограниченному кругу лиц в телеграм-канале журналистки.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Марина Овсянникова Франция отравление
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