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Военная операция на Украине ,  
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Комитет Думы проверит Урганта и Фридмана на дискредитацию и помощь ВСУ

Комитет Думы проверит Урганта и Фридмана на дискредитацию армии и помощь ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Ургант
Иван Ургант (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Госдума приняла протокольное поручение комитету по безопасности и противодействию коррупции, согласно которому тот проверит ряд комиков, актеров и бизнесменов на дискредитацию армии и финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за рубежа, сообщил в телеграм-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В частности, проверку предлагается провести в отношении телеведущего Ивана Урганта.

Также парламентарии должны проверить деятельность и высказывания:

  • историка моды, ведущего программы «Модный приговор» на «Первом канале» Александра Васильева;
  • миллиардера Михаила Фридмана (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд, в октябре бизнесмен вернулся в Москву из Израиля);
  • юмориста Максима Галкина (признан иноагентом);
  • комика Александра Реввы;
  • Юрия Кудряшова, сына председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова;
  • актера и юмориста Александра Гудкова;
  • блогера Руслана Усачева.

О результатах проверки комитет должен отчитаться перед Госдумой.

Проект поручения внес в Госдуму депутат от «Единой России» Юрий Швыткин. В документе говорится, что в СМИ и соцсетях широко разошлись сведения о возвращении в России ряда граждан, которые, находясь за границей, публично дискредитировали армию России и руководство страны в связи с военной операцией на Украине. «В числе таких лиц — представители бизнеса, деятели культуры и искусства, члены семей госслужащих. По данным СМИ, некоторые из них, возможно, осуществляли финансирование Вооруженных сил Украины», — сказано в поручении.

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Швыткин предложил поручить комитету запросить данные по числу возбужденных дел о дискредитации армии (как уголовных, так и административных), призывах к санкциям против России и финансировании ВСУ (ст. 275 УК, госизмена). Затем комитет должен установить и привлечь к ответственности виновных в публичной дискредитации армии и финансировании армии Украины.

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Теги
Александр Хинштейн дискредитация армии ВСУ финансирование Иван Ургант Михаил Фридман Максим Галкин
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