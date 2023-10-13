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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Иран пообещал, что Израиль ответит за Газу, и начал консультации с Ираком

Иран и Ирак предупредили Израиль о последствиях ударов ЦАХАЛ по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израилю следует ожидать реакции за гибель палестинцев и «военные преступления», предупредил Тегеран. Глава МИД Ирана за прошедшие дни встретился с властям Ирака, Ливана и руководством «Хезболлы», а теперь намерен поехать в Сирию
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ситуация на Ближнем Востоке изменится в случае продолжения Израилем ударов по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, заявил глава иранского МИДа Хоссейн Амир-Абдоллахиян на встрече с советником по национальной безопасности Ирака Касимом аль-Араджи, передает Tasnim.

«Они (военные Израиля. — РБК) не могут подвергнуть Газу полной осаде, бомбить гражданских лиц, совершать военные преступления и не ожидать никакой реакции на эти преступления», — сказал министр.

Иран, добавил он, добивается проведения экстренной встречи министров иностранных дел исламских стран. По его словам, чиновники некоторых стран спрашивают Иран о возможности «открытия нового фронта в регионе», им отвечают, что ответ Тегерана «зависит от действий сионистского режима в секторе Газа».

В свою очередь, иракский советник по нацбезопасности назвал вопрос Палестины важным и фундаментальным для Тегерана и Багдада и заявил о совпадении позиций правительств двух стран.

Глава МИД Ирана ранее встретился и с временным премьером Ливана Наджибом Микати, а также Сайедом Хасаном Насраллой, лидером ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая получает поддержку Тегерана. Они обсудили нападение ХАМАС на Израиль. После Ливана и Ирака иранский министр планирует отправиться с визитом в Сирию.

После атаки ХАМАС военные Израиля обменялись также ударами с «Хезболлой» в Ливане и армией Сирии, обвинив в обстрелах своей территории.

Хотя ХАМАС и «Хезболла» обладают тесными связями с Ираном, источники CNN среди американских чиновников ранее усомнились, что ливанская группировка вступит в войну, так как это будет означать значительную эскалацию. Чиновники США через неформальные контакты предупредили группировку о рисках участия в войне. Как пишет CNN, США посылают «Хезболле» сигнал «держаться подальше от конфликта по ряду каналов, включая правительство Ливана и спикера ливанского парламента».

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Иран в числе немногих стран выразил твердую поддержку нападению палестинской группировки на Израиль, иранский президент Эбрахим Раиси вскоре после начала эскалации провел переговоры с ХАМАС.

США опасаются, что в войну против Израиля на стороне ХАМАС вступит и сам Иран. Пентагон направил в Восточное Средиземноморье авианосец и, по сведениям CNN, запланировал разместить на Ближнем Востоке 20–25 дополнительных истребителей для сдерживания потенциальной атаки Ирана. США «дали понять иранцам, что им следует быть осторожными», подчеркнул американский президент Джо Байден.

Иран отвергает причастность к нападению ХАМАС на Израиль. Американская разведка также не нашла подтверждений того, что Тегеран был в курсе планов группировки, выяснив, что иранские лидеры были удивлены происходящим. При этом Белый дом считает, что иранская сторона все же причастна к атаке — «в широком смысле» этого слова: «Они предоставили львиную долю финансирования военному крылу ХАМАС, обеспечили обучение, предоставили возможности, оказали поддержку, и у них было взаимодействие и контакты с ХАМАС на протяжении многих лет. И все это сыграло свою роль в том, что мы увидели».



 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Иран Ирак сектор Газа Хезболла Ливан Сирия
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