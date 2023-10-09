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Палестино-израильский конфликт ,  
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Армия Израиля подтвердила нанесение новых ударов по Ливану

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение новых ударов по Ливану
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В ЦАХАЛе подтвердили нанесение новых ударов по территории Ливана. Днем ранее израильская армия уже обстреляла Ливан в ответ на атаку «Хезболлы»
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила нанесение новых ударов боевыми вертолетами по Ливану в ответ на проникновение боевиков на север Израиля, передает The Times of Israel. Как утверждает пресс-служба армии, военнослужащие ЦАХАЛы убили нескольких из них.

В результате столкновений на границе Израиля и Ливана шесть человек получили ранения: один из них находится в критическом состоянии, другой в тяжелом, пишет издание со ссылкой на израильский медицинский центр Галилеи в Нагарии. В ЦАХАЛе пока не предоставили информации о жертвах в результате вторжения боевиков из Ливана и не уточнили группировку, к которой принадлежали вооруженные люди.

Чуть ранее в тот же день с территории Ливана было запущено по меньшей мере 12 ракет в сторону области Верхняя Галилея и горы Хермон в Израиле. Воздушная тревога была объявлена на севере страны. Как минимум одна ракета упала на территории Израиля.

Ливанская армия опровергла пуск ракет по Израилю. Глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб 9 октября заявил, что получил заверение от шиитской военизированной организации «Хезболлы», что та не вступит в боевые действия, если Израиль не выступит против Ливана. При этом 8 октября группировка обстреляла Израиль из минометов, на что армия Израиля ответила артиллерийским огнем. По сообщению ливанского телеканала Al-Mayadeen, удару подверглась деревня Кфар-Шуба на юге страны. «Хезболла» тогда заявила, что атака была выражением солидарности с палестинцами.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль, выпустив 5 тыс. ракет (по меньшей мере 2,2 тыс. по подсчетам ЦАХАЛы). Паралелльно с обстрелами бойцы ХАМАС вторглись на территорию страны, взяв в заложники израильских военных и гражданских и захватив военную технику на нескольких приграничных базах. В ответ глава Минобороны Израиля Йоав Галант ввел в стране режим чрезвычайного положения, а ЦАХАЛ сообщила о начале контртеррористической операции. Власти Израиля официально признали, что страна находится в состоянии войны.

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Теги
Георгий Смирнов
палестино-израильский конфликт Израиль ХАМАС сектор Газа
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