Разведка США узнала, что Иран был удивлен атакой на Израиль

Американская разведка не нашла подтверждений прямого участия Ирана в атаке ХАМАС на Израиль, пишет NYT. WSJ ранее сообщала, что иранские служащие участвовали в планировании нападения и дали «зеленый свет» перед атакой

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Ключевые лидеры Ирана были удивлены атакой палестинской группировки ХАМАС на Израиль, что усилило сомнения американской стороны в причастности Тегерана к нападению. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания не уточнили, какие конкретно иранские лидеры не ожидали нападения ХАМАСа, но отметили, что те обычно были осведомлены об операциях Кудс — одного из пяти подразделений иранского Корпуса стражей исламской революции, занимающегося гибридными конфликтами, секретными операциями и военной разведкой.

С их слов, пока доказательств участия Ирана или других стран нет, но расследование продолжается. Иран долгие годы поставлял ХАМАСу большие объемы вооружений и оказывал иную поддержку, продолжили источники, во многом это делает его замешанным в нападением, однако это отличается от прямой осведомленности и участии в атаке на Израиль.

Как пишет NYT, иранская сторона годами финансировала ХАМАС и передавала группировке военные компоненты. К примеру, большая часть деталей для сборки ракет поступает из Ирана через Синайский полуостров и подземные туннели, пишет газета.

По сведениям The Wall Street Journal, представители Ирана с августа работали вместе с ХАМАСом над планом нападения на Израиль, а «зеленый свет» атаки был дан на встрече 2 октября.

Официально Белый дом признает, что Ирана «в широком смысле» причастен к нападению. «Потому что они предоставили львиную долю финансирования военному крылу ХАМАСА, они обеспечили обучение, они предоставили возможности, они оказали поддержку, и у них было взаимодействие и контакты с ХАМАСом на протяжении многих лет. И все это сыграло свою роль в том, что мы увидели», — пояснил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

После того, как США перебросили в восточное Средиземноморье авианосец президент Джо Байден отметил, что так Ирану дают понять: «Им следует быть осторожными».

Иран отвергает подозрения в свой адрес, настаивая, что все действия ХАМАСа были «полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа». В день атаки иранский МИД поздравил группировку с произошедшим. Позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал: «Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим».

