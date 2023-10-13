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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Разведка США оценила перспективы вступления «Хезболлы» в войну с Израилем

WP: разведка США сочла маловероятным вступление «Хезболлы» в конфликт с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Израиль и «Хезболла» заняли позицию «взаимного сдерживания» — так их отношения американская разведка оценивала еще в начале года. Однако дестабилизирующим фактором для ливанской группировки аналитики называли ХАМАС
Мурал с изображением мечети Аль-Акса в Иерусалиме на стене, обозначающей ливанско-израильскую границу, октябрь&nbsp;2023 года
Мурал с изображением мечети Аль-Акса в Иерусалиме на стене, обозначающей ливанско-израильскую границу, октябрь 2023 года (Фото: Daniel Carde / Getty Images)

Американская разведка оценивала вступление ливанского шиитского движения «Хезболла» в прямой конфликт с Израилем как маловероятное, сообщает The Washington Post со ссылкой на секретный документ разведывательного управления Объединенного комитета начальников штабов США, который утек в открытый доступ в феврале.

В документе говорится, что Израиль и «Хезболла» перешли к позиции «взаимного сдерживания» с момента заключения в октябре 2022 года соглашения между Бейрутом и Тель-Авивом о демаркации оспариваемых морских границ. Благодаря этому соглашению Ливан и Израиль смогли исследовать прибыльные газовые месторождения у своих берегов.

Документ, на который ссылается WP, входит в число секретных материалов Пентагона, распространенных ранее в мессенджере Discord на сервере для геймеров. Секретные файлы начали появляться на сервисе в феврале 2022 года, после чего информация распространилась по интернету. Их выкладывал военнослужащий Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джек Тейшейра

Несмотря на то что Израиль и «Хезболла» предприняли шаги для «поддержания готовности» к применению силы, они оставались «в рамках своих исторических моделей взаимодействия», избегая человеческих жертв и отвечая на провокации «пропорциональным образом», отметила американская разведка.

В документе поясняется, что Израиль может проводить диверсионные операции в Ливане или обстреливать пустыню, в то время как «Хезболла» сбивает израильские беспилотники или выпускает ракеты по северной части страны. Эти действия носят провокационный характер, но не провоцируют более активных военных действий, полагали аналитики Пентагона.

Но в анализе также отмечались другие факторы, которые могут нарушить этот баланс, включая «неспособность «Хезболлы» сдерживать палестинских боевиков», таких как ХАМАС, которые также действуют в Ливане.

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Обострение с «Хезболлой» происходит на фоне войны Израиля и ХАМАС, начавшейся 7 октября. На следующий день министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение жителям населенных пунктов на границе с Ливаном готовиться к эвакуации.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что израильская армия готова к тому, что «волна насилия» из сектора Газа может распространиться на западный берег реки Иордан или северную границу Израиля с Ливаном. В то же время он выразил надежду, что «Хезболла» не присоединится к ХАМАС в противостоянии с Израилем, подчеркнув, что это было бы «колоссальной ошибкой».

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, с 10 октября начались обстрелы Израиля с территории Ливана. По его словам, удары по Израилю наносит не только «Хезболла», но и другие группировки, например ливанский ХАМАС и «Исламский джихад» (запрещена в России). После обстрелов со стороны Ливана израильская армия наносит ответные удары.

Тем не менее глава МИД Ливана Абдалла Боу Хабиб заявил, что в «Хезболле» его заверили, что не вступят в боевые действия, если Израиль не выступит против ливанской стороны.

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Виктория Громова Виктория Громова
разведка США Хезболла Израиль Ливан конфликт
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