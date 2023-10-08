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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Израиле выразили готовность к противостоянию с Палестиной и Ливаном

ЦАХАЛ: Армия Израиля готова противостоять палестинским и ливанским группировкам
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Армия Израиля готова противостоять палестинским и ливанским группировкам в случае распространения на них «волны насилия» из сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ. В армии также заявили, что эта война будет сложной
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к тому, что «волна насилия» из сектора Газа может распространиться на западный берег реки Иордан (территория частично признанной Палестины) или северную границу Израиля с Ливаном, заявил в интервью СNN представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

По его словам, основная цель ЦАХАЛ — «стабилизировать оборону, защитить границу» и «заботиться о сообществах». «Наши цели, вероятно, будут определены правительством сегодня-завтра, но делать это необходимо спокойно», — подчеркнул Хехт.

Он также выразил надежду, что ливанская «Хезболла» не присоединится к ХАМАС в противостоянии с Израилем, подчеркнув, что это было бы «колоссальной ошибкой».

О том, что война Израиля против палестинских группировок будет сложной, заявил другой представитель ЦАХАЛ — Даниэль Хагари. «Война будет сложной, Израиль впереди ждут непростые дни. Армия сильна и задействует всю свою силу», — написал он в Х (бывш. Twitter).

Палестина — частично признанное государство. Ее независимость признают 138 из 193 государств — членов ООН. Формирование палестинского государства предусматривается в соответствии с решениями ООН на территории Западного берега реки Иордан (или его части, в том числе на территории Восточного Иерусалима) и сектора Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС объявило о начале военной операции «Буря Аль-Аксы». Израиль подвергся ракетной атаке с территории сектора Газа, а отряды ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Они захватили полицейскую станцию в городе Сдерот, взяли в заложники израильских военных и жителей приграничных поселений, переправив их в сектор Газа. Кроме того, боевики захватили военную базу и находившуюся на ней технику.

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Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» и стал наносить авиаудары по Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны «использует всю свою мощь» для уничтожения ХАМАС. Этой ночью он сообщил о завершении первой фазы операции против палестинского движения и уничтожении большей части сил. Одновременно Израиль начал «наступательный этап» на Газу, который «будет продолжаться безоговорочно и без передышки до тех пор, пока цели не будут достигнуты», отметил премьер.

Ранее сегодня ливанская группировка «Хезболла» обстреляла северные территории Израиля из минометов, ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем. Жителям северных приграничных общин Израиля рекомендовали эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с «Хезболлой».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Ливан Израиль ЦАХАЛ Палестина
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