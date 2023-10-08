Министр обороны Израиля отдал приказ эвакуировать жителей у границы с Ливаном

Жителям Израиля на границе с Ливаном отдали распоряжение эвакуироваться

Фото: Fadi Amun / Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение жителям населенных пунктов на границе с Ливаном готовиться к эвакуации, пишет газета Haaretz.

Израиль граничит с Ливаном на севере, протяженность границы составляет около 80 км. Накануне временные силы ООН в Ливане увеличили присутствие в районе границы с Израилем на фоне эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее Ynet писала, что власти рекомендовали жителям северных приграничных общин Израиля эвакуироваться из-за опасений эскалации конфликта с ливанской группировкой «Хезболла».

8 октября «Хезболла» обстреляла территорию Израиля из минометов, о разрушениях и пострадавших не сообщалось. ЦАХАЛ ответила артиллерийским огнем.

7 октября палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Военные действия в регионе продолжаются второй день.

Израильская армия готова к тому, что «волна насилия» из сектора Газа может распространиться на западный берег реки Иордан или северную границу Израиля с Ливаном, заявил представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт.

Он выразил надежду, что «Хезболла» не присоединится к ХАМАС в противостоянии с Израилем, подчеркнув, что это было бы «колоссальной ошибкой».