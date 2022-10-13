Кадыров назначил сына Чайки своим советником

Артем Чайка (Фото: Марсель Бадыкшин / Global Look Press)

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своим советником по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам бизнесмена Артема Чайку, сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

«В сферу задач Артема Юрьевича будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чеченская Республика», — написал Кадыров.

Материал дополняется.