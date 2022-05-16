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Путин продлил полномочия Чайки на посту полпреда на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на год полномочий своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, документ опубликован на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 г.», — говорится в распоряжении.

Чайка является полпредом Путина в СКФО с января 2020 года, он сменил на этом посту генерал-лейтенанта ФСБ Александра Матовникова. Ранее Чайка занимал пост главы Генпрокуратуры России, на этой должности он работал с 2006 года. Вместо Чайки генпрокурором стал Игорь Краснов, который до этого был заместителем председателя Следственного комитета.

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Юрий Чайка и Владимир Путин

21 мая этого года Чайке исполнится 71 год. Ранее по закону предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составлял 65 лет, для высших руководителей — 70 лет, однако в марте прошлого года по инициативе Путина норма была изменена.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — такая поправка была внесена в закон.

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Теги
Юрий Чайка полпред Северный Кавказ Владимир Путин
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