Путин продлил полномочия Чайки на посту полпреда на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на год полномочий своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки, документ опубликован на портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2023 г.», — говорится в распоряжении.

Чайка является полпредом Путина в СКФО с января 2020 года, он сменил на этом посту генерал-лейтенанта ФСБ Александра Матовникова. Ранее Чайка занимал пост главы Генпрокуратуры России, на этой должности он работал с 2006 года. Вместо Чайки генпрокурором стал Игорь Краснов, который до этого был заместителем председателя Следственного комитета.

21 мая этого года Чайке исполнится 71 год. Ранее по закону предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составлял 65 лет, для высших руководителей — 70 лет, однако в марте прошлого года по инициативе Путина норма была изменена.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», — такая поправка была внесена в закон.