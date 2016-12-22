США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова

Санкции против них были введены еще в декабре 2017 года в соответствии с «актом Магнитского», из-за обвинений в коррупции и нарушении прав человека. По решению Трампа ограничения будут продлены еще на год

Гульнара Каримова (Фото: Игорь Акимов / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп продлил действие указа 13818 от декабря 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома. Этот указ вводил санкции в рамках «акта Магнитского» против ряда лиц, обвиняемых в коррупции и нарушении прав человека.

Список из 13 граждан различных стран, попавших под действие санкций, размещен (*.pdf) на сайте Минфина США. Его фигурантами, в частности, являются сын генпрокурора России Артем Чайка, старшая дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова и бывший командующий украинского спецподразделения «Беркут» Сергей Кусюк. Также в списке есть граждане Сербии, Китая, Никарагуа, Южного Судана и Пакистана. «США стремятся указать тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или вовлечен в коррупцию, на ощутимые последствия, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих лиц», — говорилось в тексте указа Дональда Трампа о введении санкций от 20 декабря 2017 года.

Артем Чайка, сын российского генпрокурора, является бизнесменом. Ему принадлежит 33% строительной компании 3S Property Development, а также 90% ООО «ВСТПК», которое занимается поставкой пищевой соли. Он также является владельцем Первой нерудной компании, производящей щебень. В число его активов входит и «ПНК-Урал», разрабатывающий Бердяушское месторождение гранитов и габбро-диабазов и перерабатывающий​ строительный камень в щебень; экс-руководство предприятия ранее обвинялось в растрате.

В Вашингтоне включение Артема Чайки в список объяснили тем, что он, по данным Минфина США, использовал положение отца и оказывал давление на конкурентов, участвующих в тендерах. Юрий Чайка, в свою очередь, говорил, что его сыновья всего добились сами, он их «никуда не пристраивал». «Мне приятно, что дела у сыновей идут успешно», — добавлял прокурор.