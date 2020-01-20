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Путин предложил заместителя Бастрыкина в генпрокуроры

Почему преемнику Юрия Чайки «рады на Лубянке»
Владимир Путин предложил в генпрокуроры заместителя главы СКР генерала Игоря Краснова. Это может говорить о будущем изменении полномочий прокуратуры, реорганизации системы следствия и усилении ФСБ, уверены эксперты
Игорь Краснов (Фото: РИА Новости)

Президент России Путин внес в Совет Федерации на должность генерального прокурора страны кандидатуру 44-летнего Игоря Краснова, заместителя председателя Следственного комитета России. Вопрос о назначении Краснова верхняя палата парламента рассмотрит в среду, 22 января.

Юрий Чайка, занимающий должность генпрокурора с 2006 года, будет освобожден от нее «в связи с переходом на другую работу», сообщила пресс-служба президента. Чем займется 68-летний Чайка, пока не объявлялось.

Игорь Краснов был наиболее авторитетным из заместителей главы СКР и в последние годы фактически управлял текущими процессами в комитете, при его участии принимались все основные решения, в то время как глава СКР Александр Бастрыкин зачастую выполнял представительские функции, утверждают два источника РБК, близкие к СКР.

Краснов считался наиболее вероятным кандидатом в преемники Бастрыкина; его перемещение в конкурирующее ведомство стало для сотрудников СКР неожиданностью, добавил один из собеседников.

Кто такой Игорь Краснов

Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры, с 2006 года стал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры и продолжил исполнять эти обязанности после выделения СК в самостоятельное ведомство. До апреля 2016 года, когда он стал заместителем председателя СК, Краснов работал старшим следователем по особо важным делам.

Самые громкие дела Краснова

  • Дело «Боевой организации русских националистов» — на ее счету в том числе убийства федерального судьи Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Часть членов группировки получила пожизненные сроки.
  • Покушение на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса в 2005 году. Все фигуранты этого дела — отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, бывшие офицеры ВДВ Александр Найденов и Роберт Яшин, а также член исполкома «Конгресса русских общин» Иван Миронов — были дважды оправданы судом.
  • Дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, расстрелявшего в апреле 2013 года шестерых прохожих в центре Белгорода. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.
  • Дело об убийстве политика Бориса Немцова в 2015 году. Пятеро непосредственных исполнителей получили от 11 до 20 лет колонии. Предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов объявлен в розыск, заказчик не установлен.

В 2015 году, когда был убит Борис Немцов, генерал Краснов возглавлял следственно-оперативную группу по этому делу, состоявшую из более чем сотни человек. Через три месяца после начала расследования дело передали другому следователю, а Краснов возглавил внутри СКР группу старших следователей по особо важным делам — туда вошли следователи-генералы, ранее подчиненные непосредственно главе СКР.

«Начало расследования было неплохим. Но когда стало ясно, что одно из главных действующих лиц в деле — Руслан Геремеев, то есть человек из самого ближнего круга Рамзана Кадырова, близкий родственник братьев Делимхановых — Краснову, насколько я понимаю, была дана команда «стоп». И в разгар расследования Краснов был повышен. Это такой византийский метод — устранение путем повышения», — рассказал РБК адвокат Вадим Прохоров, представлявший интересы Немцова и его дочери Жанны.

«С одной стороны, это действительно хороший, профессиональный и грамотный сыщик, и у меня сразу сложилось о нем ощущение, что это человек бульдожьей хватки. С другой стороны — он, безусловно, человек системы, и играет по установленным правилам», — подытожил Прохоров.

В 2019 году Краснов был слушателем третьего потока «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента, сообщал близкий к Совету Федерации источник РБК.

В интервью «Коммерсанту» в январе этого года Краснов рассказал о ходе следствия по делу об убийстве троих российских журналистов — Александра Расторугева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченкова — в ЦАР в 2018 году. Он настаивал, что преступление было совершено местными жителями в целях грабежа. Его высказывания раскритиковали родные Джемаля и Радченко.

Кому выгодно назначение Краснова

Считается, что Краснов в хороших отношениях с руководством ФСБ, такому генпрокурору «очень рады на Лубянке», сказал РБК собеседник в правоохранительных органах. Назначение Краснова — это часть процесса по установлению контроля за силовым блоком, который был начат выходцами из управления собственной безопасности ФСБ, уверен еще один собеседник РБК в спецслужбе. Именно выходцы из УСБ ФСБ начиная с 2016 года занимают ключевые должности в самой спецслужбе — среди них руководитель службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергей Королев и начальник входящего в нее управления «К» Иван Ткачев. По словам двух собеседников РБК, близких к ФСБ, жен Краснова и Ткачева связывают родственные отношения.

Выбор одного из ключевых участников «команды Королева» на должность генпрокурора может быть связан связан с назначением главой правительства Михаила Мишустина, прежде возглавлявшего Федеральную налоговую службу, утверждает источник РБК, близкий к ФСБ. «СЭБ плотно взаимодействует с Налоговой службой, и среди руководства этих структур сформировались прочные отношения», — рассказал источник.

На взаимодействие Краснова с ФСБ обратил внимание и политолог Алексей Макаркин. В связи с назначением Краснова влияние ФСБ на прокуратуру может усилиться, резюмирует эксперт.

Как могут измениться силовые структуры

Политолог Татьяна Становая считает замену генпрокурора началом серьезных кадровых перестановок в силовых ведомствах. «Путин должен был провести их сразу после президентских выборов, но он фактически отложил это. Думаю, что это было связано с тем, что он хотел определиться со своим будущим и с тем, как он будет решать проблему-2024. Сейчас, когда процесс стартовал, президент проводит перестановки, которые напрашивались уже несколько лет. Думаю, мы скоро увидим отставки и в других силовых органах, причем не только в силовых, возможно, и в госкорпорациях», — говорит Становая.

Говорить о том, что назначение Краснова повлечет за собой перераспределение полномочий между Генпрокуратурой и СКР, пока преждевременно, считает Становая: «Мы можем сказать только, что существует институциональная проблема, которая не решалась уже много лет с момента разделения СКР и прокуратуры. То, в том виде, в каком Генпрокуратура существует сейчас, создает много конфликтных ситуаций. Было бы логично, если бы кадровые решения в данном случае сопровождались бы институциональными».

Назначение Краснова генепрокурором может быть первым этапом грядущей реорганизации в силовых ведомствах, соглашается адвокат Владимир Жеребенков. «Я сталкивался с Красновым по нескольким делам, могу сказать, что это профессионал высокого качества. Но генпрокуратура занимается в основном вопросами гражданско-правового характера, уголовное судопроизводство занимает не больше 20% ее деятельности. Мне кажется, до сегодняшнего дня Краснов был на своем месте и принес бы больше пользы, если бы стал руководителем Следственного комитета. Другой вопрос — если прокуратуре отдадут часть следственных полномочий, о чем она давно просила. Тогда Краснов справится», — сказал Жеребенков.

Он предполагает, что в Генпрокуратуре может быть создан следственный спецорган по расследованию должностных преступлений, совершенных сотрудниками СКР, МВД и ФСБ. Краснов много критиковал качество следствия в МВД и выступал за упразднение полицейского следствия, утверждает источник РБК в правоохранительных органах.

Чем запомнился генпрокурор Юрий Чайка

Юрий Чайка работал в органах прокуратуры с 1976 года, в 1992-м возглавил прокуратуру Иркутской области, а с 1995-го был первым замгенпрокурора. С 1999-го по 2006 год Чайка был министром юстиции, затем занял должность генпрокурора.

В период работы Чайки ведомство утратило свои ключевые полномочия — следственные. Изначально, в 2007 году, следователей выделили в особое подразделение внутри прокуратуры (СКП), а спустя четыре года комитет стал самостоятельным органом. Генпрокуратура, таким образом, оставила за собой лишь надзорные полномочия.

С первых дней после обособления Следственного комитета между ведомствами начался конфликт. Так, одним из первых громких дел вновь созданного независимого СКР в 2011 году стало «игорное дело», в котором фигурировали высокопоставленные прокуроры. Дело, однако, закончилось ничем — все обвиняемые были отпущены из-под ареста, утверждать обвинительное заключение Генпрокуратура отказалась, после возвращения на доследование производство по делу фактически не велось.

Чайка неоднократно критиковал качество работы СКР, говорил о «деградации» следствия и настаивал на расширении полномочий прокуратуры по контролю над следствием.

В декабре 2015 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал фильм-расследование о бизнесе семьи Чайки. Генпрокурор тогда назвал публикацию выполненной «за большие деньги» и «заведомо лживой». Сыновья генпрокурора Артем и Игорь Чайки — бизнесмены. Старший, Артем Чайка, является в том числе соучредителем застройщика 3S Property Development, владельцем основного поставщика щебня для РЖД «ПНК-Урал», контролирует компанию-владельца одного из крупнейших соляных рудников в России — «Восточно-Сибирскую торгово-промышленную компанию».

Младший сын генпрокурора, Игорь Чайка, является совладельцем одного из крупнейших операторов по обращению с отходами — компании «Хартия», Национальной инжиниринговой корпорации, строительной «Архплей Девелопмент».

Авторы: Маргарита Алехина, Дмитрий Серков, Елизавета Антонова
Теги: Юрий Чайка, Игорь Краснов, СКР, Генпрокуратура, ФСБ
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