Путин предложил заместителя Бастрыкина в генпрокуроры

Кто такой Игорь Краснов

Краснов с 1997 года работал в органах прокуратуры, с 2006 года стал следователем центрального аппарата Генпрокуратуры и продолжил исполнять эти обязанности после выделения СК в самостоятельное ведомство. До апреля 2016 года, когда он стал заместителем председателя СК, Краснов работал старшим следователем по особо важным делам.

Самые громкие дела Краснова Дело «Боевой организации русских националистов» — на ее счету в том числе убийства федерального судьи Эдуарда Чувашова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Часть членов группировки получила пожизненные сроки.

Покушение на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса в 2005 году. Все фигуранты этого дела — отставной полковник ГРУ Владимир Квачков, бывшие офицеры ВДВ Александр Найденов и Роберт Яшин, а также член исполкома «Конгресса русских общин» Иван Миронов — были дважды оправданы судом.

Дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, расстрелявшего в апреле 2013 года шестерых прохожих в центре Белгорода. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Дело об убийстве политика Бориса Немцова в 2015 году. Пятеро непосредственных исполнителей получили от 11 до 20 лет колонии. Предполагаемый организатор преступления Руслан Мухудинов объявлен в розыск, заказчик не установлен.

В 2015 году, когда был убит Борис Немцов, генерал Краснов возглавлял следственно-оперативную группу по этому делу, состоявшую из более чем сотни человек. Через три месяца после начала расследования дело передали другому следователю, а Краснов возглавил внутри СКР группу старших следователей по особо важным делам — туда вошли следователи-генералы, ранее подчиненные непосредственно главе СКР.

«Начало расследования было неплохим. Но когда стало ясно, что одно из главных действующих лиц в деле — Руслан Геремеев, то есть человек из самого ближнего круга Рамзана Кадырова, близкий родственник братьев Делимхановых — Краснову, насколько я понимаю, была дана команда «стоп». И в разгар расследования Краснов был повышен. Это такой византийский метод — устранение путем повышения», — рассказал РБК адвокат Вадим Прохоров, представлявший интересы Немцова и его дочери Жанны.

«С одной стороны, это действительно хороший, профессиональный и грамотный сыщик, и у меня сразу сложилось о нем ощущение, что это человек бульдожьей хватки. С другой стороны — он, безусловно, человек системы, и играет по установленным правилам», — подытожил Прохоров.

В 2019 году Краснов был слушателем третьего потока «школы губернаторов» РАНХиГС и администрации президента, сообщал близкий к Совету Федерации источник РБК.

В интервью «Коммерсанту» в январе этого года Краснов рассказал о ходе следствия по делу об убийстве троих российских журналистов — Александра Расторугева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченкова — в ЦАР в 2018 году. Он настаивал, что преступление было совершено местными жителями в целях грабежа. Его высказывания раскритиковали родные Джемаля и Радченко.

Кому выгодно назначение Краснова

Считается, что Краснов в хороших отношениях с руководством ФСБ, такому генпрокурору «очень рады на Лубянке», сказал РБК собеседник в правоохранительных органах. Назначение Краснова — это часть процесса по установлению контроля за силовым блоком, который был начат выходцами из управления собственной безопасности ФСБ, уверен еще один собеседник РБК в спецслужбе. Именно выходцы из УСБ ФСБ начиная с 2016 года занимают ключевые должности в самой спецслужбе — среди них руководитель службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Сергей Королев и начальник входящего в нее управления «К» Иван Ткачев. По словам двух собеседников РБК, близких к ФСБ, жен Краснова и Ткачева связывают родственные отношения.

Выбор одного из ключевых участников «команды Королева» на должность генпрокурора может быть связан связан с назначением главой правительства Михаила Мишустина, прежде возглавлявшего Федеральную налоговую службу, утверждает источник РБК, близкий к ФСБ. «СЭБ плотно взаимодействует с Налоговой службой, и среди руководства этих структур сформировались прочные отношения», — рассказал источник.

На взаимодействие Краснова с ФСБ обратил внимание и политолог Алексей Макаркин. В связи с назначением Краснова влияние ФСБ на прокуратуру может усилиться, резюмирует эксперт.

Как могут измениться силовые структуры

Политолог Татьяна Становая считает замену генпрокурора началом серьезных кадровых перестановок в силовых ведомствах. «Путин должен был провести их сразу после президентских выборов, но он фактически отложил это. Думаю, что это было связано с тем, что он хотел определиться со своим будущим и с тем, как он будет решать проблему-2024. Сейчас, когда процесс стартовал, президент проводит перестановки, которые напрашивались уже несколько лет. Думаю, мы скоро увидим отставки и в других силовых органах, причем не только в силовых, возможно, и в госкорпорациях», — говорит Становая.

Говорить о том, что назначение Краснова повлечет за собой перераспределение полномочий между Генпрокуратурой и СКР, пока преждевременно, считает Становая: «Мы можем сказать только, что существует институциональная проблема, которая не решалась уже много лет с момента разделения СКР и прокуратуры. То, в том виде, в каком Генпрокуратура существует сейчас, создает много конфликтных ситуаций. Было бы логично, если бы кадровые решения в данном случае сопровождались бы институциональными».

Назначение Краснова генепрокурором может быть первым этапом грядущей реорганизации в силовых ведомствах, соглашается адвокат Владимир Жеребенков. «Я сталкивался с Красновым по нескольким делам, могу сказать, что это профессионал высокого качества. Но генпрокуратура занимается в основном вопросами гражданско-правового характера, уголовное судопроизводство занимает не больше 20% ее деятельности. Мне кажется, до сегодняшнего дня Краснов был на своем месте и принес бы больше пользы, если бы стал руководителем Следственного комитета. Другой вопрос — если прокуратуре отдадут часть следственных полномочий, о чем она давно просила. Тогда Краснов справится», — сказал Жеребенков.

Он предполагает, что в Генпрокуратуре может быть создан следственный спецорган по расследованию должностных преступлений, совершенных сотрудниками СКР, МВД и ФСБ. Краснов много критиковал качество следствия в МВД и выступал за упразднение полицейского следствия, утверждает источник РБК в правоохранительных органах.