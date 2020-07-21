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Бизнес ,  
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Сын бывшего генпрокурора Чайки перестал быть владельцем соляного рудника

Акции компании перешли Андрею Святошенко, который был основным владельцем до 2016 года
Фото: tiretsalt.ru
Фото: tiretsalt.ru

Сын бывшего генерального прокурора Юрия Чайки Артем с этого месяца перестал быть владельцем ООО ВСТПК — головной структуры ООО «Тыретский солерудник» в Иркутской области. Как сообщает «Коммерсантъ», 90% акций компании перешли ее генеральному директору Андрею Святошенко.

В базе СПАРК Чайка указан как бывший совладелец ВСТПК.

Святошенко изменения в составе учредителей ВСТПК объяснил «Коммерсанту» расторжением сделки с Чайкой, но рассказывать подробности не стал.

Источник издания на рынке соли допустил, что выход Чайки из числа учредителей ВСТПК мог быть формальным, поэтому он остался фактическим бенефициаром. Собеседник пояснил, что объективных причин для выхода из компании не было: несмотря на пандемию рентабельность в отрасли не снизилась.

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Бизнес
Артем Чайка

Источник «Коммерсанта» в инвестиционных кругах считает, что расторжение сделки могло быть следствием невыполнения Чайкой изначальных договоренностей.

Чайка контролировал «Тыретский солерудник» с 2016 года. До этого 90% акций компании принадлежали Святошенко.

«Тыретский солерудник» — один из крупнейших производителей соли в России. По собственным данным, компания управляет месторождением с базовыми запасами 600 млн тонн. В первом полугодии прошлого года она увеличила поставки соли на 12,54%, до 86,05 тыс. тонн.

В декабре Артем Чайка перестал распоряжаться акциями железнодорожного оператора «Модус-Транс», в котором совместно с гендиректором Первой нерудной компании Александром Самусевым ему принадлежало 20%.

В январе отец бизнесмена Юрий Чайка был отправлен в отставку с поста генпрокурора и назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Артем Чайка, Юрий Чайка
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