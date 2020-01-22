Совет Федерации назначил Краснова новым генпрокурором

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Совфед назначил Игоря Краснова генеральным прокурором России, передает ТАСС.

Он пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. «Конечно, будет дана оценка работы каждому прокурору субъекта РФ и каждому работнику прокуратуры», — сказал Краснов.

Новый генпрокурор заявил, что при принятии решений о возбуждении уголовных дел нужно использовать индивидуальный подход.

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе Политика

Ранее Краснов занимал пост замглавы Следственного комитета, курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление. В понедельник, 20 января, президент Владимир Путин выдвинул его кандидатуру на пост генпрокурора вместо Юрия Чайки, которому предложил стать полпредом главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.