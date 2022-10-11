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В Европарламенте указали на разобщенность стран ЕС в газовом вопросе

Глава ведущей партии Европарламента указал на «национальный эгоизм» в ЕС в энергетике

Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил в интервью WAZ глава Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте Манфред Вебер. EPP — крупнейшая партия в Европарламенте (177 мест из 705).

По словам Вебера, европейские страны по очереди «стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов», повышая тем самым спрос и цену на газ. «Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество», — подчеркнул он.

Политик призвал страны Евросоюза начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с поставщиками из других государств, например, США или Норвегии, предложив им долгосрочные контракты. Также он считает, что необходимо совместное управление газохранилищами в Европе.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель призвал создать в ЕС энергетический союз. Он сравнил энергетический кризис в Европе с пандемией коронавируса, указав, что «ни одна страна не может в одиночку справиться с кризисом такого масштаба». «Мы также должны покупать умнее. Это означает более эффективное использование нашей коллективной покупательной способности через совместную энергетическую платформу ЕС, которую мы решили создать в марте, вместо того чтобы конкурировать между государствами-членами и повышать цены», — добавил Мишель.

Из-за российской военной операции на Украине ЕС ввел восемь пакетов санкций против России, которые затронули в том числе поставки энергоресурсов. На этом фоне экспорт газа из России значительно сократился, что привело к энергетическому кризису в Европе. В Еврокомиссии предупреждали, что трудной для европейских стран станет не только ближайшая зима, но и несколько последующих.

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