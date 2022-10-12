Генсек НАТО призвал Лукашенко не вовлекать Минск в конфликт на Украине

В понедельник в Белоруссии объявили о формировании совместной с Россией группировки войск. Столтенберг заявил, что Лукашенко должен «прекратить соучастие Белоруссии» в российской спецоперации, которое Минск отрицает

Александр Лукашенко (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко следует прекратить вовлекать республику в конфликт на Украине, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Президент Лукашенко должен прекратить соучастие Белоруссии в этом конфликте», — заявил он по прибытии на заседание министров обороны стран альянса.

Белорусский лидер 10 октября объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о создании совместной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». В Минобороны подчеркнули, что группировка выполняет «сугубо оборонительные задачи». Привлекать ее к спецоперации на Украине нет необходимости, сказали в Госдуме.

Президент Украины Владимир Зеленский после этого предложил ввести международную миссию на границе с Белоруссией, чтобы «исключить провокации». Он заверил, что Украина «заинтересована только в своем территориальном суверенитете» и не планирует военных действий против Белоруссии.

Минск после начала российской спецоперации неоднократно заявлял, что с территории Украины на Белоруссию готовилось нападение. При этом Лукашенко подчеркивал, что республика не участвует и не собирается участвовать в конфликте.