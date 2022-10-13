Макрон предостерег Лукашенко от участия в конфликте на Украине

Макрон: Лукашенко столкнется с «проблемами дома», если включится в конфликт с Украиной

Эмманюэль Макрон (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко «решит еще больше посвятить себя» украинскому конфликту, то он неминуемо столкнется с проблемами у себя в стране, считает президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Если президент Лукашенко решит еще больше посвятить себя этой войне, он сделает это вопреки совету значительной части своего народа. Тогда ему придется взять на себя ответственность, которая, я думаю, не обойдется для него без проблем», — сказал Макрон (цитата по BFM.TV).

Президент Франции также напомнил, что ЕС уже ввел санкции против Белоруссии после того, как страна позволила разместить на своей территории российских военных «для переброски на Украину».

10 октября Лукашенко сообщил, что он договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства».

Лукашенко также в очередной раз заявил, что на Украине планируется нанесение ударов по территории Белоруссии — об этом Минск предупредили «по неофициальным каналам», пояснил глава государства.

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