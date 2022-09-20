Лукашенко исключил «удар в спину» по российским войскам через Белоруссию

Лукашенко попросил доложить ему о ситуации на границе с Украиной и спросил о том, как обстоят дела с прикрытием северо-западных рубежей. По словам президента, со стороны Литвы «существуют реальные угрозы»

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Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

Он также попросил Вольфовича кратко доложить о ситуации на южной границе Белоруссии, отметив, что поручал ему и Минобороны «с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной».

«У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?» — спросил президент Белоруссии.

Такой же вопрос он задал относительно прикрытия северно-западной границы. «Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество», — заявил Лукашенко.

На северо-западе Белоруссия граничит с Литвой, на западе — с Польшей, а на севере — с Латвией.

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Россия продолжает проводить на Украине спецоперацию, которую начала 24 февраля. Лукашенко неоднократно заявлял, что Белоруссия не участвует и не планирует участвовать в конфликте. «Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего?», — отметил он в августе.