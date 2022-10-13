Адвокаты получили отказ на просьбу об отсрочке

Федеральная адвокатская палата России обратилась в Минюст с просьбой пояснить, будет ли отсрочка у мобилизации для защитников. Минюст сообщил, что адвокаты права на отсрочку не имеют

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Адвокаты не относятся к категории граждан России, имеющих право на отсрочку от частичной мобилизации, сообщил Минюст в ответ на запрос Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России. Об этом со ссылкой на письмо Минюста пишет «Коммерсантъ».

Категории граждан, у которые есть право на отсрочку, определяет правительство и адвокаты к ним не относятся, сообщила в ответ на запрос и.о. замдиректора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян.

Она указала, что по закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в случае призыва адвоката на военную службу его статус приостанавливается, о чем ему необходимо известить совет адвокатской палаты региона, в реестре которого он состоит. Статус адвоката по окончанию службы возобновляется по решению совета региональной адвокатской палаты.

Ранее адвокатская палата Москвы обратилась к мэру Москву Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением об исключении столичных адвокатов из числа лиц, подпадающих под частичную мобилизацию, сообщал ранее «Коммерсантъ». Право на получение квалифицированной юридической помощи гарантировано Конституцией, а призывом адвокатов в армию эта гарантия «будет поставлена под реальную угрозу» «со всеми вытекающими из этого крайне негативными последствиями для общества и государства, включая дальнейший рост социальной напряженности», говорилось в этом обращении. Единственным способом избежать таких рисков Адвокатская палаты Москвы назвала исключение адвокатов «из числа лиц, подлежащих призыву».

Адвокаты, опрошенные «Коммерсантом», указывают, что на подготовку адвоката уходит много лет, и адвокаты, наряду с судьями, следователями и прокурорами, которые имеют право на бронь, являются такими же участниками системы судопроизводства. В этом случае неясно, как будет реализовано право на бесплатную защиту, если адвокатов будут массово призывать.

В начале октября глава Минобороны Сергей Шойгу поручил Генштабу дать «исчерпывающие пояснения» по категориям граждан, у которых есть отсрочка от армии. Отсрочки, по словам главы Минобороны, прежде всего касаются обучающихся, которые впервые получают среднее или высшее профильное образование в очной и очно-заочной формах в государственных или коммерческих вузах или в научных организациях.

Также Генштаб должен подготовить подробные разъяснения по предоставлению отсрочек для граждан, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организациях в области информационных технологий, в организациях, которые обеспечивают безопасную работу отдельных сооружений связи, работают в системообразующих организациях в сфере информации и связи или в СМИ.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября, а 6 октября внес изменения в указ о предоставлении отсрочек.

Согласно президентскому указу, отсрочка будет предоставлена аспирантам, ординаторам, а также гражданам, обучающимся в духовных образовательных организациях. Ранее президент также предоставил отсрочку студентам очной и очно-заочной форм обучения для тех, кто впервые получает профессиональное или высшее образование.

В Минобороны ранее сообщали, что под мобилизацию не попадут женщины, многодетные отцы, негодные к военной службе, студенты, призывники срочной службы, бронированные граждане, часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ.