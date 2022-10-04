Шойгу поручил Генштабу дать «исчерпывающие» объяснения по отсрочкам
Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу «в кратчайший срок» довести до председателей призывных комиссий и военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по поводу отсрочек отдельным категориям граждан, говорится в сообщении Минобороны. Такое поручение министр дал по итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил.
Отсрочки, по словам главы Минобороны, прежде всего касаются обучающихся, которые впервые получают среднее или высшее профильное образование в очной и очно-заочной форме, в государственных или коммерческих вузах или в научных организациях.
Также Генштаб подготовит подробные разъяснения по предоставлению отсрочек для граждан, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организациях в области информационных технологий, в организациях, которые обеспечивают безопасную работу отдельных сооружений связи, работают в системообразующих организациях в сфере информации и связи или в СМИ.
Также будут даны пояснения о порядке получения отсрочек в организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.
Кроме того, Шойгу поручил Генштабу обеспечить мобилизованных «необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами», а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.
О начале в России частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации в первую очередь рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.
Власти обещали освободить от мобилизации не годных к военной службе, многодетных отцов, студентов вузов дневных и вечерних отделений, мужчин, ухаживающих за родственниками или инвалидами I группы, а также работников оборонных предприятий и отдельные категории специалистов, которые получат бронь от правительства.
Всего власти планировали мобилизовать 300 тыс. человек или около 1% от всего мобилизационного резерва. По данным на 4 октября, Шойгу сообщил, что в Вооруженные силы прибыли более 200 тыс. человек.