Шойгу поручил Генштабу дать «исчерпывающие» объяснения по отсрочкам

Генштаб должен как можно скорее разъяснить военкоматам основания для отсрочки всех категорий граждан, сообщило Минобороны. Также Шойгу поручил обеспечить мобилизованных «необходимым вещевым имуществом»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу «в кратчайший срок» довести до председателей призывных комиссий и военкоматов «исчерпывающие разъяснения» по поводу отсрочек отдельным категориям граждан, говорится в сообщении Минобороны. Такое поручение министр дал по итогам селекторного совещания с руководящим составом вооруженных сил.

Отсрочки, по словам главы Минобороны, прежде всего касаются обучающихся, которые впервые получают среднее или высшее профильное образование в очной и очно-заочной форме, в государственных или коммерческих вузах или в научных организациях.

Также Генштаб подготовит подробные разъяснения по предоставлению отсрочек для граждан, которые работают в организациях оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных организациях в области информационных технологий, в организациях, которые обеспечивают безопасную работу отдельных сооружений связи, работают в системообразующих организациях в сфере информации и связи или в СМИ.

Также будут даны пояснения о порядке получения отсрочек в организациях, которые обеспечивают стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка.

Кроме того, Шойгу поручил Генштабу обеспечить мобилизованных «необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами», а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации.

О начале в России частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно разъяснениям Минобороны, подлежат призыву по мобилизации в первую очередь рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Приоритетными критериями считаются не воинские звания, а военно-учетные специальности: стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Читайте на РБК Pro Pro «Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей «Правила жизни Титанов»: привычки и приемы миллионеров и знаменитостей Саммари Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro Как раскрутить магазин на Wildberries Как раскрутить магазин на Wildberries Инструкции Pro Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже Статьи Pro Ethereum перешел на новый алгоритм. Что это значит и что будет с валютой Ethereum перешел на новый алгоритм. Что это значит и что будет с валютой Прогнозы Pro Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Тревога и стресс выматывают. Как вернуть энергию Инструкции Pro Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Прогнозы Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи

Власти обещали освободить от мобилизации не годных к военной службе, многодетных отцов, студентов вузов дневных и вечерних отделений, мужчин, ухаживающих за родственниками или инвалидами I группы, а также работников оборонных предприятий и отдельные категории специалистов, которые получат бронь от правительства.

Всего власти планировали мобилизовать 300 тыс. человек или около 1% от всего мобилизационного резерва. По данным на 4 октября, Шойгу сообщил, что в Вооруженные силы прибыли более 200 тыс. человек.