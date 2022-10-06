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Минцифры предложило дать отсрочку учителям информатики в школах

Глава Минцифры предложил дать отсрочку от мобилизации учителям информатики в школах
Минцифры начало распределять списки сотрудников ИТ-компаний по военкоматам. Также министерство ведет переговоры с Минобороны по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минцифры предложило дать отсрочку от частичной мобилизации на учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями IТ-отрасли, передает ТАСС.

«Школы у нас сейчас в достаточной степени цифровые. Если не будет учителей информатики, то, во-первых, с информатикой могут быть проблемы. Во-вторых, там может что-то перестать работать», — пояснил он.

По словам Шадаева, зачастую в школах на учителях ИКТ лежит осуществление функционирования ИТ-инфраструктуры.

Глава Минцифры также рассказал, что отдельного указа об отсрочке от мобилизации для ИТ-специалистов приниматься не будет. Он напомнил, что действующая схема предоставления отсрочки регулируется требованием начальника Генштаба и предложенным Минцифры порядком взаимодействия.

Шадаев отметил, что Минобороны начало распределять списки сотрудников ИТ-компаний по военкоматам. Минцифры ведет переговоры с Минобороны по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней.

Ранее Минцифры попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить им несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей.

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Ведомство объяснило, что многие сотрудники таких компаний получат отсрочку, однако некоторые отправятся на службу.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Под призыв попадут те россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или военно-учетную специальность.

Позже военное ведомство заявило, что от службы освободят представителей некоторых профессий, в том числе работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи». Минцифры указало, что они должны быть трудоустроены в аккредитованных ИТ-компаниях, которые работают с ИТ-решениями или задействованы в обеспечении работы информационной инфраструктуры.

27 сентября Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования для оформления отсрочки, в том числе: математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минцифры Максут Шадаев отсрочка учителя школы
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