Минцифры предложило дать отсрочку учителям информатики в школах
Минцифры предложило дать отсрочку от частичной мобилизации на учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев в ходе вебинара с представителями IТ-отрасли, передает ТАСС.
«Школы у нас сейчас в достаточной степени цифровые. Если не будет учителей информатики, то, во-первых, с информатикой могут быть проблемы. Во-вторых, там может что-то перестать работать», — пояснил он.
По словам Шадаева, зачастую в школах на учителях ИКТ лежит осуществление функционирования ИТ-инфраструктуры.
Глава Минцифры также рассказал, что отдельного указа об отсрочке от мобилизации для ИТ-специалистов приниматься не будет. Он напомнил, что действующая схема предоставления отсрочки регулируется требованием начальника Генштаба и предложенным Минцифры порядком взаимодействия.
Шадаев отметил, что Минобороны начало распределять списки сотрудников ИТ-компаний по военкоматам. Минцифры ведет переговоры с Минобороны по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней.
Ранее Минцифры попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи обеспечить мобилизованных сотрудников ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить им несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей.
Ведомство объяснило, что многие сотрудники таких компаний получат отсрочку, однако некоторые отправятся на службу.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Под призыв попадут те россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или военно-учетную специальность.
Позже военное ведомство заявило, что от службы освободят представителей некоторых профессий, в том числе работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи». Минцифры указало, что они должны быть трудоустроены в аккредитованных ИТ-компаниях, которые работают с ИТ-решениями или задействованы в обеспечении работы информационной инфраструктуры.
27 сентября Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования для оформления отсрочки, в том числе: математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.