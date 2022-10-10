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Банки попросили Шойгу ускорить выдачу отсрочек от мобилизации

Военкоматы для предоставлении отсрочки от мобилизации учитывают только подтверждение из Генштаба, ответ на списки до сих пор не поступил, сообщили в НСФР. В организации отметили, что сотрудники банков продолжают получать повестки
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил министра обороны Сергея Шойгу ускорить процесс по утверждению списков сотрудников, не подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации «для обеспечения бесперебойного функционирования российской финансовой системы», пишет «Коммерсантъ».

В совете уточнили, что списки передали около десяти дней назад — 30 сентября, однако кредитные организации до сих пор не получили подтверждения, что сотрудникам предоставлена отсрочка от призыва. Сотрудники банков продолжают получать повестки от военкоматов о призыве в рамках частичной мобилизации, рассказал газете глава НСФР Андрей Емелин.

При этом, продолжил он, в военкоматах настаивают, что единственным подтверждающим отсрочку от призыва документом является официальное подтверждение от Генштаба Минобороны.

В неназванном крупном банке газете сообщили о призыве главы ИТ-подразделения с высшим образованием, включенного в список Центробанка. Источник издания рассказал, что руководства кредитной организации обращался в ЦБ и Минобороны, однако «ничего не помогло, сотрудника не вернули». В другом крупном банке «Коммерсанту» сообщили о мобилизации одного из ключевых сотрудников ИТ-службы без военно-учетной специальности и службы в армии, которому больше 35 лет. Призывают не только программистов, пояснил источник газеты на рынке, однако их «выбывание наиболее заметно». «Берут всех — и рядовых служащих, и топ-менеджеров», — указал собеседник издания.

В военкоматах неохотно принимали согласованные в Центробанке списки сотрудников с отсрочкой, рассказал изданию отвечающий за воинский учет сотрудник одной из кредитных организаций. По его словам, документацию ставят в очередь на оформление, «которая может идти неделями».

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Списки сотрудников, которые могут попасть под частичную мобилизацию, в Центробанке попросили прислать банки в конце сентября, сообщал «Коммерсантъ». В такой перечень можно было включить не более 30% от численного состава сотрудников кредитной организации. По данным газеты, запрос получили все системно значимые банки, а всего — около сотни кредитных организаций и банковских групп. В ЦБ назвали два основных критерия для формирования списков — критическая важность работы сотрудника и наличие у него высшего образования.

Частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября, о ней объявил утром того же дня президент Владимир Путин. В Минобороны говорили, что не станут призывать некоторые категории ИT-специалистов, сотрудников системообразующих предприятий в сфере информации и связи, а также работающих в организациях, которые обеспечивают стабильность платежной системы и финансового рынка.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Банки мобилизация отсрочка НСФР

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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