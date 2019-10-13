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Политика ,  
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США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии
Трамп решил выделить деньги на фоне проведения Турцией военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $50 млн в качестве стабилизационной помощи Сирии для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также защиту прав человека, говорится в заявлении Белого дома.

«Эти средства обеспечат экстренную финансовую помощь сирийским защитникам прав человека, организациям гражданского общества и будут содействовать усилиям по примирению, которые напрямую поддерживают этнических и религиозных жертв конфликта», — говорится в заявлении.

По словам Трампа, средства также пойдут на разминирование и обеспечение общественной безопасности. Как указывается в заявлении, в Вашингтоне надеются, что региональные и международные партнеры также продолжат вносить свой вклад.

Политика
Эрдоган ответил назвавшему операцию в Сирии «плохой идеей» Трампу

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале военной операции в Сирии «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны», чтобы создать на границе зону безопасности. США вывели из зоны операции свои силы.

Трамп называл военную операцию Эрдогана плохой идеей, а также заявлял о готовности «сильно ударить» по Турции, если она не станет «играть по правилам». Вероятные действия Вашингтона предусматривают меры в финансовой сфере и введение санкций. Позднее лидер США дал Минфину право вводить санкции против Анкары.

На фоне операции Турции Трамп также говорил, что решение об отправке американских войск на Ближний Восток было худшим решением за всю историю страны. Как пояснял глава государства, боевые действия между различными группировками в регионе продолжались «сотни лет» и Соединенным Штатам не нужно было вмешиваться. Трамп также отмечал, что «глупые бесконечные войны» для Вашингтона закончены.

Как указывал президент США, американские войска не обязаны заниматься обеспечением безопасности границы с Турцией и должны покинуть страну.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Сирия, Дональд Трамп, финансирование
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