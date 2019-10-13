США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии

США выделят $50 млн на защиту прав человека и разминирование в Сирии

Трамп решил выделить деньги на фоне проведения Турцией военной операции против курдских формирований на северо-востоке Сирии

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп распорядился выделить $50 млн в качестве стабилизационной помощи Сирии для защиты этнических и религиозных меньшинств, а также защиту прав человека, говорится в заявлении Белого дома.

«Эти средства обеспечат экстренную финансовую помощь сирийским защитникам прав человека, организациям гражданского общества и будут содействовать усилиям по примирению, которые напрямую поддерживают этнических и религиозных жертв конфликта», — говорится в заявлении.

По словам Трампа, средства также пойдут на разминирование и обеспечение общественной безопасности. Как указывается в заявлении, в Вашингтоне надеются, что региональные и международные партнеры также продолжат вносить свой вклад.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил о начале военной операции в Сирии «Источник мира» против курдских «Отрядов народной самообороны», чтобы создать на границе зону безопасности. США вывели из зоны операции свои силы.