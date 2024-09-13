Зеленский заявил, что систем Patriot у Киева больше заявленного
Украина имеет на вооружении больше зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства, чем заявлено официально, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Его слова приводит «Страна».
«Я не могу говорить сколько. Но я бы так сказал: их недостаточно. Их очень недостаточно, но, слава богу, реальность более положительная, чем официальная информация», — сказал он, комментируя данные, что Украина располагает четырьмя комплексами Patriot.
Однако для Patriot, как и для других систем ПВО, имеющихся в стране, постоянно не хватает ракет, добавил Зеленский.
По меньшей мере четырьмя установками Patriot Украина располагала к концу июля. По одному комплексу ей обещали передать США и Румыния. Еще один Patriot должны были собрать из разных частей, которые предоставят страны ЕС. Также в конце июля Financial Times сообщила, что переговоры о поставках на Украину до восьми систем Patriot Киев ведет с Израилем при участии США.
Батарея ЗРК Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракетой, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.
Киев использует Patriot как систему ПВО. В конце июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что их у страны «будет больше». Зеленский говорил, что Киеву для защиты «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть-восемь батарей в каждом» или аналогичные системы.
Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении установок Patriot. Москва осуждает военную помощь Киеву со стороны Запада. Президент России Владимир Путин говорил, что российские военные «пощелкают» комплексы Patriot.
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