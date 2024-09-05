МЧС отчиталось об уничтожении боевой части Patriot в Курской области
Сотрудники МЧС России уничтожили боевую часть ракеты Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.
«Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot», — говорится в сообщении.
Всего с начала работ в регионе, по данным МЧС, было уничтожено 314 взрывоопасных предметов, обследовано 24 га территорий.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Власти начали эвакуацию приграничных районов, а в регионе объявили региональный режим ЧС. Позже его заменили на федеральный.
Всего покинуть территорию должны были жители шести районов, находящихся у границы, и двух районов, соседствующих с Курской АЭС. В ночь на 10 августа в Курской области, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим КТО.
К 22 августа из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек, говорил врио губернатора Алексей Смирнов.
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