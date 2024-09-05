МЧС отчиталось об уничтожении боевой части Patriot в Курской области

Ракета Patriot (Фото: Jes Aznar / Getty Images)

Сотрудники МЧС России уничтожили боевую часть ракеты Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

«Пиротехники МЧС России обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot», — говорится в сообщении.

Всего с начала работ в регионе, по данным МЧС, было уничтожено 314 взрывоопасных предметов, обследовано 24 га территорий.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Власти начали эвакуацию приграничных районов, а в регионе объявили региональный режим ЧС. Позже его заменили на федеральный.

Всего покинуть территорию должны были жители шести районов, находящихся у границы, и двух районов, соседствующих с Курской АЭС. В ночь на 10 августа в Курской области, а также в Белгородской и Брянской областях объявили режим КТО.

К 22 августа из приграничных районов Курской области выехали 133 тыс. человек, говорил врио губернатора Алексей Смирнов.