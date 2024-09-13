WSJ: США считают, что удары ATACMS вглубь России не повлияют на ход конфликта

WSJ узнала причину отказа Киеву в применении ATACMS для ударов по России

США считают, что разрешение Киеву бить ATACMS вглубь России не окажет серьезного воздействия на конфликт и опасаются истощения собственных запасов. Ослабление ограничений на поставки решит проблемы Киева краткосрочно, пишет WSJ

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США не хотят дать Киеву разрешение на удары вглубь России управляемыми ракетами ATACMS, поскольку считают, что они окажут лишь ограниченное воздействие на конфликт. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Кроме того, Пентагон опасается истощения собственных запасов ракет, сказали изданию собеседники. Американское руководство обеспокоено тем, что ослабление ограничений на поставки вооружений окажется краткосрочным средством решения серьезных проблем, с которыми Украина сталкивается на поле боя, сообщили они.

Американская сторона, в частности, обеспокоена тем, что, отправив большое количество сил в Курскую область, Украина существенно рассредоточила их и сделала себя уязвимой в Донбассе. По словам собеседников WSJ, Вашингтон хотел бы, чтобы Украина сосредоточилась на остановке продвижения России в этом регионе.

ATACMS (от Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS; обе поставляются Украине западными странами. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года. Ракета ATACMS летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы, отмечал в разговоре с РБК научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков.

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно требовал от западных союзников разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами.

Территория России уже подвергалась ударам ракет ATACMS: Киев бил ими по Севастополю в Крыму, который считает своим. США также считают полуостров территорией Украины, а потому допускают удары по нему. Телеканал CNN 11 сентября сообщил, что Украина уже использовала «большую часть из «нескольких сотен» переданных ей дальнобойных ракет ATACMS.

Сейчас Соединенные Штаты обсуждают возможность отмены ограничений на удары вглубь России. Президент Владимир Путин предупреждал, что удары Украины западным оружием по российской территории «близки к агрессии».

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий.

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал телеканал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.