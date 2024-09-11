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Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал, что Киев уже использовал большую часть полученных ATACMS

CNN: Киев уже использовал большую часть из переданных ему ракет ATACMS
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский неоднократно требовал от союзников разрешить ВСУ наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами, Москва предупреждала о рисках эскалации. По данным CNN, Киев уже израсходовал большую часть переданных ракет ATACMS
Пуск&nbsp;твердотопливной тактической баллистической ракеты&nbsp;ATACMS
Пуск твердотопливной тактической баллистической ракеты ATACMS (Фото: Getty Images)

Киев уже использовал«большую часть из «нескольких сотен» переданных ему дальнобойных ракет ATACMS, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Также, по данным телеканала, администрация президента Джо Байдена в настоящее время не ожидает никаких изменений в политике относительно снятия ограничений на удары вглубь России.

CNN напоминает, что еще на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин говорил, что снятие ограничений на удары американскими ракетами — «это не панацея». «В России много целей — очевидно, это большая страна. И у Украины есть много возможностей для борьбы с этими целями», — сказал тогда Остин.

ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в частности из установок семейства MLRS и HIMARS. О передаче ATACMS Киеву США впервые официально объявили в октябре 2023 года.

Байден сообщил о работе над отменой ограничений на удары вглубь России
Политика
Фото:Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно требовал от западных союзников разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами. 6 сентября он призвал союзников проигнорировать красные линии Москвы, чтобы «побудить ее к миру». США, хоть и разрешили наносить удары своим оружием в приграничных районах, долгое время выступали против ударов вглубь территории России.

Однако уже накануне госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал переговоры по вопросу использования Украиной западного оружия большой дальности для ударов по России. Перед этим корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке со ссылкой на председателя палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола сообщила, что Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми едут в Киев в том числе для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров ранее также заявлял, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам российского президента Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ATACMS Дальнобойное оружие ракеты США ограничения Военная операция на Украине
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