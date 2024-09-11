Песков допустил, что США уже разрешили Украине бить вглубь России ATACMS

По мнению Пескова, США и европейские государства продолжают попытки дистанцироваться от вовлеченности в конфликт, но у них не получается. Россия осуждает поставки оружия Украине

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США, вероятно, уже разрешили Украине бить вглубь по российской территории, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство «РИА Новости».

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты, это можно предположить с большой долей вероятности. И в настоящий момент просто в СМИ ведется такая информационная кампания по формализации уже принятого решения», — сказал Песков.

Он уточнил, что США и европейские государства продолжают попытки «дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт». В Кремле считают, что это не получается.

США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS в октябре 2023 года. ATACMS (Army Tactical Missile System — армейский тактический ракетный комплекс) — разработка американской корпорации Lockheed Martin. Это управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня, в частности, из установок семейства MLRS и HIMARS.

11 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИДа Великобритании Дэвид Лэмми приехали в Киев. Во время визита Блинкен ознакомится с ситуацией на поле боя и обсудит потребности Украины на ближайшее время с учетом приближающейся зимы, об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Сам Блинкен сказал, что в ходе своего визита в Киев выслушает просьбу Украины снять ограничения на использование ракет большой дальности для ударов по России. По данным портала Axios, Блинкен и Лэмми приехали в том числе для того, чтобы дать разрешение на это.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.