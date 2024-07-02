Пентагон назвал допустимыми удары Украины по Крыму

Поселок Новый Свет, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

США признают допустимым нанесение ударов по Крыму с помощью переданного ВСУ американского оружия, поскольку считают регион территорией Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

«Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее [Украины] суверенной территории», — сказал он (цитата по ТАСС). На уточняющий вопрос о позиции Пентагона по Крыму пресс-секретарь ответил, что «Крым является частью Украины».

Райдер добавил, что несколько украинских пилотов завершили обучение по управлению американскими истребителями F-16 и отправились из США в Европу для дальнейшей подготовки.

Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Украина и многие западные страны не признают Крым российским и считают присоединение полуострова «аннексией».

После начала военной операции страны Запада начали поставки вооружений Украине, запретив использовать их для ударов по территории России. В конце мая 2024 года Вашингтон смягчил ограничения на фоне наступления России в Харьковской области. Как отмечали в Госдепе, запрет применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России сохраняется.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и критикует возможные удары по своей территории западным оружием. То, что Вашингтон разрешил наносить удары по России американским оружием, свидетельствует о вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.